Vini Jr chega a 15 jogos seguidos sem marcar pelo Real Madrid; relembre

Brasileiro não marca desde a partida contra o Villarreal, em 4 de outubro de 2025

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
22:38
Vini Jr em ação contra o Real Betis, no primeiro jogo do ano do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
O atacante Vini Jr vive uma fase delicada dentro de campo. No primeiro jogo do ano do Real Madrid, o brasileiro passou em branco novamente na goleada sobre o Real Bétis por 5 a 1, na tarde deste domingo, e aumentou o jejum de partidas sem balançar as redes adversárias, completando 15 jogos sem marcar um gol.

Dos 15 jogos sem marcar, 10 deles foram com vitória do Real Madrid, tendo outros nomes do elenco em destaque. A última vez que Vini Jr marcou um gol foi no dia 4 de outubro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, em casa, pela LaLiga, quando anotou dois tentos. Desde então, o brasileiro não conseguiu ter o melhor desempenho em campo.

Na goleada sobre o Valencia, por exemplo, Vini Jr teve a oportunidade de pôr fim no jejum, porém desperdiçou a cobrança de pênalti.

Devido aos altos e baixos enfrentados pelo atacante na temporada, uma possível saída do time ao fim do contrato não é descartada. No último jogo do ano, inclusive, Vini Jr alterou sua foto de perfil para uma imagem vestindo a camisa da Seleção Brasileira e fez um post enigmático, reacendendo os rumores de um adeus ao Real Madrid.

Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante não conseguiu ter o mesmo desempenho em campo como na era de Carlo Ancelotti. Na época do italiano, Vini Jr era um dos principais nomes do elenco. De acordo com o que o "The Athletic" publicou no último mês, ele já informou à diretoria que não pretende renovar com o Real Madrid após o término de seu contrato, em junho de 2027.

A situação de tensão entre Vini Jr e Xabi Alonso teve origem na semifinal do Mundial de Clubes, em julho, quando o comandante planejava iniciar a partida com o brasileiro no banco. Porém, uma lesão de Trent Alexander-Arnold alterou a ideia inicial, e Vini Jr atuou como titular, mas deslocado para o lado direito. Desde então, completou apenas cinco dos 17 jogos da temporada e começou no banco em quatro ocasiões.

O episódio mais recente ocorreu no clássico contra o Barcelona, em 26 de outubro, quando Vinicius deixou o campo irritado após ser substituído e manifestou insatisfação. Depois da partida, conversou com Florentino Pérez para pedir desculpas e, no mesmo encontro, Vini Jr comunicou a posição de não avançar com a renovação diante do atual cenário com Xabi Alonso.

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League
Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Últimos 15 jogos do Real Madrid que Vini Jr não marcou

Campeonato Espanhol19/10/2025Getafe x Real Madrid0x1

Champions League

22/10/2025

Real Madrid x Juventus

1x0

Campeonato Espanhol

26/10/2025

Real Madrid x Barcelona

2x1

Campeonato Espanhol

01/11/2025

Real Madrid x Valencia

4x0

Champions League

04/11/2025

Liverpool x Real Madrid

1x0

Campeonato Espanhol

09/11/2025

Rayo Vallecano x Real Madrid

0x0

Campeonato Espanhol

23/11/2025

Elche x Real Madrid

2x2

Champions League

26/11/2025

Olympiacos x Real Madrid

3x4

Campeonato Espanhol

30/11/2025

Girona x Real Madrid

1x1

Campeonato Espanhol

03/12/2025

Athletic Bilbao x Real Madrid

0x3

Campeonato Espanhol

07/12/2025

Real Madrid x Celta Vigo

0x2

Champions League

10/12/2025

Real Madrid x Manchester City

1x2

Campeonato Espanhol

14/12/2025

Alavés x Real Madrid

1x2

Copa do Rei

17/12/2025

CF Talavera de la Reina x Real Madrid

2x3

Campeonato Espanhol

20/12/2025

Real Madrid x Sevilla

2x0

Campeonato Espanhol

04/01/2026

Real Madrid x Real Betis

5x1

As 10 últimas vitórias do Real Madrid sem participação de Vini Jr em gols

