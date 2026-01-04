Vini Jr chega a 15 jogos seguidos sem marcar pelo Real Madrid; relembre

O atacante Vini Jr vive uma fase delicada dentro de campo. No primeiro jogo do ano do Real Madrid, o brasileiro passou em branco novamente na goleada sobre o Real Bétis por 5 a 1, na tarde deste domingo, e aumentou o jejum de partidas sem balançar as redes adversárias, completando 15 jogos sem marcar um gol.

Dos 15 jogos sem marcar, 10 deles foram com vitória do Real Madrid, tendo outros nomes do elenco em destaque. A última vez que Vini Jr marcou um gol foi no dia 4 de outubro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, em casa, pela LaLiga, quando anotou dois tentos. Desde então, o brasileiro não conseguiu ter o melhor desempenho em campo.

Na goleada sobre o Valencia, por exemplo, Vini Jr teve a oportunidade de pôr fim no jejum, porém desperdiçou a cobrança de pênalti.

Devido aos altos e baixos enfrentados pelo atacante na temporada, uma possível saída do time ao fim do contrato não é descartada. No último jogo do ano, inclusive, Vini Jr alterou sua foto de perfil para uma imagem vestindo a camisa da Seleção Brasileira e fez um post enigmático, reacendendo os rumores de um adeus ao Real Madrid.

Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante não conseguiu ter o mesmo desempenho em campo como na era de Carlo Ancelotti. Na época do italiano, Vini Jr era um dos principais nomes do elenco. De acordo com o que o "The Athletic" publicou no último mês, ele já informou à diretoria que não pretende renovar com o Real Madrid após o término de seu contrato, em junho de 2027.

A situação de tensão entre Vini Jr e Xabi Alonso teve origem na semifinal do Mundial de Clubes, em julho, quando o comandante planejava iniciar a partida com o brasileiro no banco. Porém, uma lesão de Trent Alexander-Arnold alterou a ideia inicial, e Vini Jr atuou como titular, mas deslocado para o lado direito. Desde então, completou apenas cinco dos 17 jogos da temporada e começou no banco em quatro ocasiões.

O episódio mais recente ocorreu no clássico contra o Barcelona, em 26 de outubro, quando Vinicius deixou o campo irritado após ser substituído e manifestou insatisfação. Depois da partida, conversou com Florentino Pérez para pedir desculpas e, no mesmo encontro, Vini Jr comunicou a posição de não avançar com a renovação diante do atual cenário com Xabi Alonso.

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Últimos 15 jogos do Real Madrid que Vini Jr não marcou

Campeonato Espanhol 19/10/2025 Getafe x Real Madrid 0x1 Champions League 22/10/2025 Real Madrid x Juventus 1x0 Campeonato Espanhol 26/10/2025 Real Madrid x Barcelona 2x1 Campeonato Espanhol 01/11/2025 Real Madrid x Valencia 4x0 Champions League 04/11/2025 Liverpool x Real Madrid 1x0 Campeonato Espanhol 09/11/2025 Rayo Vallecano x Real Madrid 0x0 Campeonato Espanhol 23/11/2025 Elche x Real Madrid 2x2 Champions League 26/11/2025 Olympiacos x Real Madrid 3x4 Campeonato Espanhol 30/11/2025 Girona x Real Madrid 1x1 Campeonato Espanhol 03/12/2025 Athletic Bilbao x Real Madrid 0x3 Campeonato Espanhol 07/12/2025 Real Madrid x Celta Vigo 0x2 Champions League 10/12/2025 Real Madrid x Manchester City 1x2 Campeonato Espanhol 14/12/2025 Alavés x Real Madrid 1x2 Copa do Rei 17/12/2025 CF Talavera de la Reina x Real Madrid 2x3 Campeonato Espanhol 20/12/2025 Real Madrid x Sevilla 2x0 Campeonato Espanhol 04/01/2026 Real Madrid x Real Betis 5x1

As 10 últimas vitórias do Real Madrid sem participação de Vini Jr em gols

Campeonato Espanhol 19/10/2025 Getafe x Real Madrid 0x1 Champions League 22/10/2025 Real Madrid x Juventus 1x0 Campeonato Espanhol 26/10/2025 Real Madrid x Barcelona 2x1 Campeonato Espanhol 01/11/2025 Real Madrid x Valencia 4x0 Champions League 26/11/2025 Olympiacos x Real Madrid 3x4 Campeonato Espanhol 03/12/2025 Athletic Bilbao x Real Madrid 0x3 Campeonato Espanhol 14/12/2025 Alavés x Real Madrid 1x2 Copa do Rei 17/12/2025 CF Talavera de la Reina x Real Madrid 2x3 Campeonato Espanhol 20/12/2025 Real Madrid x Sevilla 2x0 Campeonato Espanhol 04/01/2026 Real Madrid x Real Betis 5x1

