Vini Jr chega a 15 jogos seguidos sem marcar pelo Real Madrid; relembre
Brasileiro não marca desde a partida contra o Villarreal, em 4 de outubro de 2025
O atacante Vini Jr vive uma fase delicada dentro de campo. No primeiro jogo do ano do Real Madrid, o brasileiro passou em branco novamente na goleada sobre o Real Bétis por 5 a 1, na tarde deste domingo, e aumentou o jejum de partidas sem balançar as redes adversárias, completando 15 jogos sem marcar um gol.
Dos 15 jogos sem marcar, 10 deles foram com vitória do Real Madrid, tendo outros nomes do elenco em destaque. A última vez que Vini Jr marcou um gol foi no dia 4 de outubro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, em casa, pela LaLiga, quando anotou dois tentos. Desde então, o brasileiro não conseguiu ter o melhor desempenho em campo.
Na goleada sobre o Valencia, por exemplo, Vini Jr teve a oportunidade de pôr fim no jejum, porém desperdiçou a cobrança de pênalti.
Devido aos altos e baixos enfrentados pelo atacante na temporada, uma possível saída do time ao fim do contrato não é descartada. No último jogo do ano, inclusive, Vini Jr alterou sua foto de perfil para uma imagem vestindo a camisa da Seleção Brasileira e fez um post enigmático, reacendendo os rumores de um adeus ao Real Madrid.
Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante não conseguiu ter o mesmo desempenho em campo como na era de Carlo Ancelotti. Na época do italiano, Vini Jr era um dos principais nomes do elenco. De acordo com o que o "The Athletic" publicou no último mês, ele já informou à diretoria que não pretende renovar com o Real Madrid após o término de seu contrato, em junho de 2027.
A situação de tensão entre Vini Jr e Xabi Alonso teve origem na semifinal do Mundial de Clubes, em julho, quando o comandante planejava iniciar a partida com o brasileiro no banco. Porém, uma lesão de Trent Alexander-Arnold alterou a ideia inicial, e Vini Jr atuou como titular, mas deslocado para o lado direito. Desde então, completou apenas cinco dos 17 jogos da temporada e começou no banco em quatro ocasiões.
O episódio mais recente ocorreu no clássico contra o Barcelona, em 26 de outubro, quando Vinicius deixou o campo irritado após ser substituído e manifestou insatisfação. Depois da partida, conversou com Florentino Pérez para pedir desculpas e, no mesmo encontro, Vini Jr comunicou a posição de não avançar com a renovação diante do atual cenário com Xabi Alonso.
Últimos 15 jogos do Real Madrid que Vini Jr não marcou
|Campeonato Espanhol
|19/10/2025
|Getafe x Real Madrid
|0x1
Champions League
22/10/2025
Real Madrid x Juventus
1x0
Campeonato Espanhol
26/10/2025
Real Madrid x Barcelona
2x1
Campeonato Espanhol
01/11/2025
Real Madrid x Valencia
4x0
Champions League
04/11/2025
Liverpool x Real Madrid
1x0
Campeonato Espanhol
09/11/2025
Rayo Vallecano x Real Madrid
0x0
Campeonato Espanhol
23/11/2025
Elche x Real Madrid
2x2
Champions League
26/11/2025
Olympiacos x Real Madrid
3x4
Campeonato Espanhol
30/11/2025
Girona x Real Madrid
1x1
Campeonato Espanhol
03/12/2025
Athletic Bilbao x Real Madrid
0x3
Campeonato Espanhol
07/12/2025
Real Madrid x Celta Vigo
0x2
Champions League
10/12/2025
Real Madrid x Manchester City
1x2
Campeonato Espanhol
14/12/2025
Alavés x Real Madrid
1x2
Copa do Rei
17/12/2025
CF Talavera de la Reina x Real Madrid
2x3
Campeonato Espanhol
20/12/2025
Real Madrid x Sevilla
2x0
Campeonato Espanhol
04/01/2026
Real Madrid x Real Betis
5x1
As 10 últimas vitórias do Real Madrid sem participação de Vini Jr em gols
|Campeonato Espanhol
|19/10/2025
|Getafe x Real Madrid
|0x1
Champions League
22/10/2025
Real Madrid x Juventus
1x0
Campeonato Espanhol
26/10/2025
Real Madrid x Barcelona
2x1
Campeonato Espanhol
01/11/2025
Real Madrid x Valencia
4x0
Champions League
26/11/2025
Olympiacos x Real Madrid
3x4
Campeonato Espanhol
03/12/2025
Athletic Bilbao x Real Madrid
0x3
Campeonato Espanhol
14/12/2025
Alavés x Real Madrid
1x2
Copa do Rei
17/12/2025
CF Talavera de la Reina x Real Madrid
2x3
Campeonato Espanhol
20/12/2025
Real Madrid x Sevilla
2x0
Campeonato Espanhol
04/01/2026
Real Madrid x Real Betis
5x1
