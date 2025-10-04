Com Virginia no Bernabéu, Vini Jr brilha, e Real Madrid vence Villarreal
Brasileiro é decisivo e recoloca equipe merengue na liderança provisória
Com Virginia no Santiago Bernabéu, Vini Jr brilhou, e o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), pela La Liga. O camisa sete foi o autor dos dois gols da equipe merengue marcados no segundo tempo, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes. Mbappé deu números finais ao duelo.
Como foi Real Madrid x Villarreal?
No primeiro tempo, o Real Madrid dominou as ações sobre o Villarreal, mas desperdiçou diversas chances de gols. No início, Mbappé chegou duas vezes pela esquerda, tendo finalizado uma para fora e outra para defesa de Tenas. Na sequência, Vini Jr cruzou uma bola na cabeça de Tchouameni, que cabeceou ao lado do gol. E Mastantuono recebeu um passe na marca do pênalti e chutou de primeira, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. O Submarino Amarelo teve a melhor chance da partida com Oluwaseyi recebendo um passe em profundidade, saindo cara a cara com Courtois e batendo para grande defesa do goleiro belga.
No segundo tempo, o Real Madrid não diminuiu o ritmo, e Vini Jr fez uma bela jogada pela esquerda, limpou um defensor, entrou na área, finalizou e contou com um desvio do defensor para abrir o placar com menos de dois minutos no relógio. Aos 23 minutos, o camisa sete sofreu um pênalti, pediu para bater e converteu a cobrança com uma finalização rasteira e com força. Mas aos 27 minutos, o Villarreal respondeu com Mikautadze sendo acionado na entrada da área e batendo rasteiro para diminuir a diferença no placar. Na reta final, Vini Jr teve a chance de marcar o hat-trick saindo cara a cara com Tenas, mas o goleiro fez grande defesa na batida de esquerda. E aos 35 minutos, Mbappé tabelou com Brahim Díaz e marcou o 3º gol do Real Madrid para dar tranquilidade na partida.
Virginia é amuleto de Vini Jr?
Nas redes sociais, os brasileiros atribuíram o grande jogo de Vini Jr a presença de Virginia no Santiago Bernabéu. A influenciadora vestiu a camisa do atleta nas arquibancadas, enquanto os fãs da dupla comentam sobre a possibilidade de um affair entre os dois.
