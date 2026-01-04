Joia marca hat-trick, e Real Madrid vence Betis por La Liga
Merengues vencem primeira partida de 2026 e seguem na cola do Barcelona
O Real Madrid derrotou o Real Betis por 5 a 1 em partida válida pela 18ª rodada de La Liga, neste domingo (4), no Bernabéu, em Madri (ESP). Com hat-trick de Gonzalo García, e gols de Fran Garcia e Raúl Asencio, os Merengues vencem a primeira partida em 2026 e seguem perto do Barcelona. O gol do time visitante foi marcado por Cucho Hernández.
Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 45 pontos, na segunda colocação de La Liga, quatro a menos que o líder Barcelona. Já o Betis é o 6º, com 28 pontos, nove a menos que o Atlético de Madrid, último time dentro da zona de classificação à Champions League.
Como foi Real Madrid x Betis?
A partida começou com superioridade do Real Madrid, que, logo aos 20 minutos, abriu o placar. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, próximo da bandeirinha de escanteio, Rodrygo cruzou para área e Gonzalo García apareceu na segunda trave para cabecear e marcar pela primeira vez na competição. Logo na sequência, Antony teve a chance de empatar, mas finalizou para fora.
No decorrer da primeira etapa, o Real Madrid não conseguiu atacar com muito ímpeto. Além disso, viu o Betis se aproximar com perigo, em cobranças de escanteio e toques dentro da área merengue, que a defesa afastou.
Após o intervalo, o Betis teve chance clara com Cucho Hernández, mas o atacante colombiano não conseguiu finalizar e foi desarmado por Rüdiger. Na sequência da jogada, Federico Valverde lançou para Gonzalo García, que dominou de peito e, sem deixar a bola cair no chão, finalizou de fora da área para marcar golaço e ampliar a vantagem do Real Madrid na partida. Cinco minutos depois, em cobrança de escanteio de Rodrygo, Raúl Asencio apareceu livre na área e abriu 3 a 0 aos Merengues.
Aos 21 minutos, o Betis conseguiu diminuir a desvantagem com Cucho Hernández. O colombiano foi lançado por Aitor Ruibal, aproveitou falha de Asencio, driblou Courtois e marcou belo gol no Bernabéu. Com o gol, os Beticos se animaram e exigiram duas grandes defesas do goleiro belga, incluindo Antony, em finalização dentro da área.
Com o Real Madrid se estabilizando na defesa, a equipe voltou a ocupar mais ao ataque. Aos 37 minutos, Rüdiger lançou para Arda Güler, que dominou perto da linha de fundo e cruzou rasteiro para Gonzalo García. O atacante espanhol finalizou de letra e marcou seu terceiro gol no jogo, o quarto dos Merengues na partida. Já nos acréscimos, para dar números finais a partida, Fran Garcia pegou de primeira em cruzamento de Valverde para concretizar o 5 a 1.
O que vem por aí?
O Real Madrid terá seu próximo desafio contra o Atlético de Madrid, na quinta-feira (8), às 16h, no horário de Brasília, no King Abdullah Sports City, em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha. O Real Betis, por sua vez, enfrentará o Real Oviedo, no sábado (10), às 10h, no Estádio Carlos Tartiere, pela 19ª rodada de La Liga.
