O Chelsea anunciou a contratação do técnico Liam Rosenior na manhã desta terça-feira (6). O inglês de 41 anos estava no Strasbourg, da primeira divisão francesa, desde julho de 2024 e assume o cargo deixado pelo italiano Enzo Maresca, que permaneceu por um ano e meio à frente da equipe de Stamford Bridge e foi demitido no dia 1º de janeiro.

O vínculo entre o novo comandante e o clube segue o mesmo modelo dos recentes tratados de longo prazo firmados com jovens jogadores e terá validade de seis anos, até julho de 2032. O acordo, dessa forma, está alinhado aos vencimentos dos contratos dos diretores esportivos dos Blues, que também se encerram na mesma temporada.

Quem é Liam Rosenior? 🧢

Rosenior tornou-se o principal candidato para comandar o Chelsea em uma mudança interna da estrutura do consórcio BlueCo, grupo norte-americano que controla tanto os Blues quanto o Strasbourg. Em 2024/25, o treinador consolidou-se como uma das sensações do futebol francês ao conduzir um dos elencos mais jovens da Europa à sétima colocação da Ligue 1, e garantir vaga em competições europeias. Ele deixa o clube nesta temporada na mesma posição na liga nacional e na liderança da fase de liga da Conference League, após seis rodadas.

Rosenior iniciou a carreira fora de campo como auxiliar técnico no Derby County, ao lado de Wayne Rooney, e posteriormente assumiu o comando principal do Hull City entre 2022 e 2024, antes de passar pelo Strasbourg. Agora, enfrenta o maior desafio de sua curta trajetória profissional. Como jogador, atuou no futebol inglês entre 2002 e 2018, na posição de lateral-direito.

Liam Rosenior, do Strasbourg, antes da partida contra o Nice, válida pela Ligue 1 (Foto: Frederic Dides/AFP)

Sob o comando interino de Callum McFarlane, o Chelsea resistiu até os minutos finais e conquistou um empate heroico diante do Manchester City por 1 a 1, com gol de Enzo Fernández, no Etihad Stadium, no domingo (4), em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League. Os Blues ocupam a quinta colocação do campeonato após 20 rodadas, com 31 pontos, resultado de oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, além de 33 gols marcados e 22 sofridos.

