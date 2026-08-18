Novo reforço do Barcelona, Rodri envia mensagem à torcida: 'Vamos com tudo' O volante manterá a camisa de número 16 em seu novo desafio

Após uma longa negociação e a disputa entre arquirrivais pelo futebol do atleta, o meio-campista Rodri foi oficializado como novo reforço do Barcelona. O jogador espanhol usará a camisa de número 16, que virou sua marca registrada ao longo da carreira, assinou contrato válido até junho de 2030 e deixou um recado entusiasmado aos torcedores:

— Vamos com tudo!

O campeão do mundo ressaltou que possuía outras propostas, mas priorizou a transferência para a equipe catalã ao encerrar seu ciclo em Manchester:

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— Tive outras propostas, mas o Barça era a minha primeira escolha, e eu disse isso à diretoria.

Rodri posa ao lado de Deco, Laporta e outros dirigentes do Barcelona (Foto: Divulgação)

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Ao ser questionado sobre as frequentes comparações com Sergio Busquets, nome lendário da história do clube, Rodri expressou admiração pelo ex-jogador:

— Sergio Busquets sempre foi um grande modelo para mim. É um privilégio que me comparem a ele — afirmou o novo meio-campista da equipe.

Durante a coletiva de imprensa, o atleta rasgou elogios à instituição e explicou as razões que o levaram a optar pelo projeto:

— Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. O Barcelona sempre foi uma referência global para mim, pela sua compreensão do futebol e pelos seus valores.

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A transferência foi finalizada após o Barcelona selar um acordo definitivo com o Manchester City. O valor fixo da operação foi fixado em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 361,88 milhões na cotação atual), além de 16,5 milhões de euros (R$ 99,52 milhões) previstos em variáveis e metas contratuais.

O recado final de despedida aos cityzens

Pilar na conquista da primeira Liga dos Campeões da história do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro, o volante fez questão de publicar uma mensagem de despedida dedicada aos torcedores e aos membros do clube inglês:

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— Cara torcida do City, descobri que me despedir de vocês é uma das coisas mais difíceis da vida, mas vou tentar fazê-lo. É difícil encontrar as palavras que expressem a dimensão da gratidão, do amor e do apoio que eu e minha família recebemos ao longo de todos esses anos.

Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup (Foto: Oli Scarff/AFP)

O jogador também relembrou a sua chegada ao futebol inglês:

— Lembro-me do que senti quando cheguei para assinar com o grande Manchester City; foi um momento de pura emoção, e dizia a mim mesmo: meu Deus, vou jogar ao lado de Kevin, Agüero, Silva, Bernardo, John e muitos outros, e não conseguia parar de sorrir.

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Ao encerrar a declaração de carinho ao clube e à cidade, o espanhol reforçou o vínculo afetivo construído ao longo da sua passagem:

— Nunca esquecerei o momento em que entrei no gramado e vi um mar de azul entoando a canção da equipe, ou o de andar de bicicleta pela cidade para tomar café, e caminhar nos parques enquanto ouvia a música da banda Oasis, e meu eterno carinho pela famosa chuva de Manchester. Então, torcida do City, chegou a hora da despedida; obrigado ao clube, à torcida, à comissão técnica e aos meus companheiros, esta jornada não teria sido o que foi sem vocês, e meu coração permanecerá sempre azul — finalizou.

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