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Europeus se encantam por Neymar após Santos e Flamengo: 'Revolucionou'

O Diario AS, da Espanha, fez um relato sobre o duelo do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 08:13
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Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo
Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo (Foto: Raul Baretta/ Santos)

O desempenho de Neymar no empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo chamou a atenção do jornal espanhol "Diario AS", que resumiu a participação do camisa 10 com uma palavra: "revolucionou". Depois de sair do banco de reservas no intervalo, o atacante marcou duas vezes nos minutos finais, impediu a vitória do líder do Brasileirão e mudou o rumo de uma partida que parecia encaminhada para o time carioca.

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O veículo espanhol costuma acompanhar o futebol brasileiro quando os jogos reúnem personagens de projeção internacional. O confronto na Vila Belmiro tinha justamente esse perfil, com Neymar em campo e o Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, na disputa pela liderança da competição. A atuação do astro santista acabou concentrando a atenção da publicação.

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Diario AS destaca o impacto de Neymar

Ao abordar o empate, o Diario AS colocou a influência do camisa 10 no centro da análise. O jornal destacou que o atacante entrou durante o intervalo e foi decisivo para a reação santista, que saiu de uma desvantagem de dois gols para buscar a igualdade diante do primeiro colocado.

+ Flamengo larga na frente, mas Neymar marca duas vezes e garante empate ao Santos

A publicação também ressaltou o peso do resultado para a disputa do campeonato. Com o Flamengo perto de confirmar a vitória, os dois gols de Neymar mudaram o desfecho do confronto e permitiram ao Palmeiras manter a possibilidade de diminuir a diferença para o líder.

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Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo
Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo (Foto: Raul Baretta/ Santos)

O Santos começou a reação depois de um lance que resultou em pênalti e expulsão de Jorginho, após revisão do VAR. Neymar converteu a cobrança e voltou a marcar em outra penalidade, assegurando o empate. A equipe paulista, assim, evitou a derrota mesmo depois de terminar o primeiro tempo com dois gols de desvantagem.

Neymar elogia o Flamengo após o empate

Depois da partida, Neymar reconheceu que o Santos poderia ter saído da Vila Belmiro com a vitória, mas também valorizou a qualidade do adversário. O atacante avaliou que a equipe cresceu após diminuir a diferença no placar e passou a controlar as ações.

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– No final, não! Depois que a gente fez o primeiro gol, a gente tomou conta do jogo. A gente poderia ter feito um resultado melhor. Mas é o Flamengo do outro lado. É a melhor equipe do país, não tem jeito. A forma com que eles jogam, a facilidade com que eles acham espaço, realmente é diferente. É muito difícil, mas foi um grande resultado – afirmou.

O camisa 10 também elogiou o nível do confronto e colocou os dois clubes no topo do futebol nacional.

– Foi um grande jogo para quem gosta de ver futebol, os dois times se atacando o tempo inteiro. E eu acho que hoje, no Brasil, são os dois melhores times – declarou.

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Com o resultado, o Flamengo chegou a 61 pontos e permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos alcançou 42 pontos e assumiu a oitava colocação.

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