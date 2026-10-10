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Neuer comete falha bizarra e sofre gol com cinco segundos de jogo; veja

Lance acontece em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Alemão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 12:02
Atualizado há 0 minutos
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Manuel Neuer, goleiro do Bayern, no aquecimento para o jogo com o Augsburg, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão
Manuel Neuer durante o aquecimento para o jogo com o Augsburg, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/ AFP)

Um dos maiores goleiros do mundo, o alemão Manuel Neuer cometeu uma falha grosseira e sofreu gol logo aos cinco segundos de jogo neste sábado (10), durante partida entre o Augsburg e o Bayern, em Augsburgo, pela 5ª rodada da Bundesliga.

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Logo na saída de jogo, o marroquino Ismael Saibari recuou a bola para Neuer, que estava avançado, fora da área. O goleiro dominou e tentou lançar Alphonso Davies, mas Fellhauer interceptou a bola e avançou livre para chutar para o gol vazio.

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O goleiro pediu desculpas após a falha, mas ela está impactando diretamente no resultado da partida. O Bayern chegou a empatar aos 10 minutos do segundo tempo, mas o Augsburg voltou à liderança do marcador aos 19. A partida segue em andamento.

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