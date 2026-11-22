O Chelsea de Estêvão foi goleado pelo Leeds por 4 a 1, de virada, neste sábado (21), em Stamford Bridge, pela 11ª rodada da Premier League. Titular na equipe de Xabi Alonso, o brasileiro não marcou nem deu assistência e deixou o campo no segundo tempo. A atuação do brasileiro foi alvo de críticas de torcedores nas redes sociais.

Estêvão permaneceu em campo pelo Chelsea por 64 minutos e foi substituído por Pedro Neto quando o Chelsea já perdia por 3 a 1. O quarto gol dos visitantes saiu nos acréscimos, com o brasileiro fora do gramado.

continua após a publicidade

➡️Liverpool afunda Manchester United na zona de rebaixamento em estreia de Pochettino; veja como foi

O duelo marcou apenas a segunda participação de Estêvão como titular nesta edição do Campeonato Inglês. O ex-Palmeiras soma nove aparições na competição, sete delas saindo do banco, e ainda busca seu primeiro gol ou assistência na temporada da Premier League. Veja os comentários abaixo:

Confira a reação dos europeus com a atuação de Estêvão pelo Chelsea

Tradução sobre o brasileiro: Não acredito que uma vez disseram que ele é melhor que o Lamine

Tradução sobre o jovem atacante: Isso é tão inacreditável

Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: Prezado Sr. Alonso, sinta-se à vontade para manter Estevao no banco de reservas. Sem protestos, sem reclamações. Todos concordamos em silêncio.

continua após a publicidade

Tradução sobre o brasileiro: Estêvão e Palmer simplesmente não funcionam. Cole é mais um jogador de área, ele precisa de alguém mais aberto para manter a largura. Mas Estêvão não é realmente um ponta de linha de fundo, ele mesmo quer sempre vir para dentro também. Sem sinergia, o Chelsea deve fazer uma escolha.

Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: Ele não é um jogador da Premier League. Ele pode se destacar na LaLiga ou de volta ao Brasil. A EPL não é só sobre talento, mas também sobre músculos

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional