Estêvão vira assunto na Europa após vexame do Chelsea: 'Inacreditável'
Brasileiro começou como titular na derrota por 4 a 1 para o Leeds, em Stamford Bridge
O Chelsea de Estêvão foi goleado pelo Leeds por 4 a 1, de virada, neste sábado (21), em Stamford Bridge, pela 11ª rodada da Premier League. Titular na equipe de Xabi Alonso, o brasileiro não marcou nem deu assistência e deixou o campo no segundo tempo. A atuação do brasileiro foi alvo de críticas de torcedores nas redes sociais.
Estêvão permaneceu em campo pelo Chelsea por 64 minutos e foi substituído por Pedro Neto quando o Chelsea já perdia por 3 a 1. O quarto gol dos visitantes saiu nos acréscimos, com o brasileiro fora do gramado.
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O duelo marcou apenas a segunda participação de Estêvão como titular nesta edição do Campeonato Inglês. O ex-Palmeiras soma nove aparições na competição, sete delas saindo do banco, e ainda busca seu primeiro gol ou assistência na temporada da Premier League. Veja os comentários abaixo:
Confira a reação dos europeus com a atuação de Estêvão pelo Chelsea
Tradução sobre o brasileiro: Não acredito que uma vez disseram que ele é melhor que o Lamine
Tradução sobre o jovem atacante: Isso é tão inacreditável
Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: Prezado Sr. Alonso, sinta-se à vontade para manter Estevao no banco de reservas. Sem protestos, sem reclamações. Todos concordamos em silêncio.
Tradução sobre o brasileiro: Estêvão e Palmer simplesmente não funcionam. Cole é mais um jogador de área, ele precisa de alguém mais aberto para manter a largura. Mas Estêvão não é realmente um ponta de linha de fundo, ele mesmo quer sempre vir para dentro também. Sem sinergia, o Chelsea deve fazer uma escolha.
Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: Ele não é um jogador da Premier League. Ele pode se destacar na LaLiga ou de volta ao Brasil. A EPL não é só sobre talento, mas também sobre músculos
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