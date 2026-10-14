Mourinho sai em defesa de Vini Jr e critica Comitê da La Liga: 'Sem vergonha'

José Mourinho saiu em defesa de Vini Jr após uma atuação apagada do jogador na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League. Em coletiva, o treinador criticou o Comitê da La Liga que anunciou a punição ao jogador horas antes do confronto válido pela competição europeia.

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- Não poderia ser agora, amanhã? Estamos nos metendo em encrenca. Em português, dizem que tem um gato escondido com o rabo coberto. Não está mais escondido. As coisas são feitas abertamente agora, sem vergonha. Você quer matar o jogador antes da hora? Isso nem se discute mais. O jogador tenta bloquear seus sentimentos.

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Horas antes do confronto entre Real Madrid e Roma, Vini Jr teve uma suspensão de quatro partidas da La Liga anunciada publicamente por um Comitê Disciplinar. O atleta cumprirá a sanção após ter sido expulso na vitória da equipe merengue sobre o Villarreal por puxar o cabelo de Nathan Saliba.

Na temporada, Vini Jr vem sofrendo com números abaixo do esperado e desempenhos aquém do que mostrou nos últimos anos. Diante da Roma, o atleta foi substituído quando o Real Madrid perdia por 3 a 1 após demonstrar um futebol apático e pouco criativo.

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