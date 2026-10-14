Mourinho sai em defesa de Vini Jr e critica Comitê da La Liga: 'Sem vergonha'
Treinador do Real Madrid criticou punição aplicada ao jogador
José Mourinho saiu em defesa de Vini Jr após uma atuação apagada do jogador na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League. Em coletiva, o treinador criticou o Comitê da La Liga que anunciou a punição ao jogador horas antes do confronto válido pela competição europeia.
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- Não poderia ser agora, amanhã? Estamos nos metendo em encrenca. Em português, dizem que tem um gato escondido com o rabo coberto. Não está mais escondido. As coisas são feitas abertamente agora, sem vergonha. Você quer matar o jogador antes da hora? Isso nem se discute mais. O jogador tenta bloquear seus sentimentos.
Horas antes do confronto entre Real Madrid e Roma, Vini Jr teve uma suspensão de quatro partidas da La Liga anunciada publicamente por um Comitê Disciplinar. O atleta cumprirá a sanção após ter sido expulso na vitória da equipe merengue sobre o Villarreal por puxar o cabelo de Nathan Saliba.
Na temporada, Vini Jr vem sofrendo com números abaixo do esperado e desempenhos aquém do que mostrou nos últimos anos. Diante da Roma, o atleta foi substituído quando o Real Madrid perdia por 3 a 1 após demonstrar um futebol apático e pouco criativo.
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