Endrick brilha, Real Madrid vira em 7 minutos e vence a Roma na Champions
Espanhóis seguem com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões
Com um grande jogo de Endrick, o Real Madrid arrancou uma vitória por 4 a 3 de virada contra a Roma, pela 2ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (14). No primeiro tempo, De Roon abriu o placar para os mandantes, mas Mbappé igualou o marcador. Na etapa final, Malen balançou as redes duas vezes, mas Carlos Espí, Endrick e Rüdiger decretaram a vitória merengue.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Na etapa inicial, a Roma pressionou o Real Madrid e criou as principais chances, mas não conseguiu manter o ritmo. Na primeira chance, Hermoso recebeu uma bola na entrada da grande área e bateu colocado para uma grande defesa de Courtois. Em outra oportunidade, Dybala recebeu um passe de Soule, deu um carrinho na bola, mas a finalização saiu ao lado do gol. E aos 19 minutos, De Roon foi acionado na entrada da área e chutou de primeira com desvio na zaga para abrir o placar para os mandantes.
Após o gol, a Roma teve a chance de ampliar o placar com Malen sendo lançado pelo lado direito da área e finalizando com força para outra grande intervenção de Courtois. Mas aos 24 minutos, Mbappé aproveitou uma falha da defesa, infiltrou até a entrada da área e bateu de longe com desvio em Mancini para superar Gollini e empatar o confronto.
No segundo tempo, a Roma voltou melhor e aproveitou um erro na saída de bola do Real Madrid para voltar à frente do marcador. Aos cinco minutos, Rodrigo Mora encontrou Malen pelo lado esquerdo da área, que dominou e bateu cruzado para superar Courtois. E aos 11 minutos, o centroavante holandês foi lançado em profundidade por Soulé e bateu na saída do goleiro belga para ampliar a vantagem dos italianos. Os espanhóis responderam com Mbappé sendo acionado pelo lado esquerdo e batendo firme para boa defesa de Gollini.
Aos 37 minutos, Endrick recebeu um cruzamento na área e cabeceou para grande intervenção do goleiro da Roma, mas Carlos Espí aproveitou o rebote e estufou as redes para diminuir a desvantagem. E aos 45 minutos, o centroavante brasileiro aproveitou uma cobrança de escanteio de Arda Guler e cabeceou no cantinho para deixar tudo igual e salvar a equipe merengue de uma derrota. E aos 45 minutos, Rüdiger aproveitou outra cobrança de escanteio e tocou com a perna direita para estufar as redes e decretar a vitória merengue.
✅ Ficha técnica
Roma 🆚 Real Madrid
Champions League - 2ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico, Roma (ITA)
🥅 Gols: De Roon, 19'/1ºT (1-0); Mbappé, 24'/1ºT (1-1); Malen, 5'/2ºT (2-1); Malen, 11'/2ºT (3-1); Carlos Espí, 37'/2ºT (3-2); Endrick, 40'/2ºT (3-3); Rüdiger, 45'/2ºT (3-4).
🟨 Cartões amarelos: Mancini, Wesley e Pellegrini (ROM); Carreras (RMA).
🟥 Cartões vermelhos: -
Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Gollini; Mancini (Balerdi), Ndicka e Hermoso (Koulierakis); Molina, De Roon, Koné (Pisilli) e Wesley; Dybala (Mora), Malen e Soulé (Pellegrini).
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries (Arda Güler), Rüdiger, Konaté e Cucurella (Carreras); Tchouaméni (Bernardo Silva), Valverde e Bellingham; Diomandé (Espí), Mbappé e Vini Jr (Endrick).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Mourinho evita comparações e elogia Endrick: 'Nível Real Madrid'Há 1 minuto
Futebol Internacional
Endrick é exaltado, e Vini Jr eleito pior em campo por jornal espanholHá 43 minutos
Fora de Campo
Endrick vira assunto no exterior após virada do Real Madrid: 'Deveria'Há 48 minutos
Futebol Internacional
Haaland faz história, mas PSG vence Manchester City na ChampionsHá 1 hora
Futebol Internacional
Barcola desencanta, e Liverpool vence o LASK na ChampionsHá 3 horas
Futebol Internacional
Vini Jr sofre dura punição após ser expulso por puxar o cabelo de rivalHá 3 horas
Mais LANCE!