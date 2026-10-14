Mourinho evita comparações e elogia Endrick: 'Nível Real Madrid'
Centroavante foi eleito melhor em campo em jogo de Champions League
Técnico do Real Madrid, José Mourinho não poupou elogios a Endrick após a vitória por 4 a 3 sobre a Roma, na Champions League. Em entrevista à "TNT Sports", o comandante português comentou sobre a importância do brasileiro e reafirmou que não pretende emprestá-lo.
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- Eu trabalho com ele há alguns meses. Sei o talento, sei que é um menino que precisa melhorar. Aquelas comparações que não se devem fazer entre jogadores jovens com jogadores com um passado incrível não ajudam. Mas sempre estive ciente de que não é para emprestá-lo ou vendê-lo, pois é um jogador de nível Real Madrid.
Vindo do banco de reservas, Endrick foi essencial na construção da virada do Real Madrid sobre a Roma. O atleta participou da construção do gol de Carlos Espí e balançou as redes para empatar o confronto no fim do segundo tempo. Após a reação, Rüdiger decretou a vitória do time de Mourinho, mas o brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo.
Em entrevista após a partida, Endrick detalhou os momentos antes de sua entrada em campo e afirmou ter estado surpreso com o chamado no início do segundo tempo. Além disso, o atacante citou a fome de lutar para vencer todos os torneios possíveis.
- Eu estava no banco conversando com Deus e, quando me virei, me chamaram e continuei conversando com Deus. Não imaginava que entraria tão cedo. Quero ajudar minha equipe, o treinador também, e o mais importante é que o Real Madrid vença. Se eu não conseguir isso, serei o primeiro a sair. Estar no Real Madrid é difícil e vou lutar por isso todos os dias. Vamos continuar lutando, ainda temos a Liga dos Campeões, a Copa, o Campeonato Espanhol e queremos ganhar todas as competições.
Com a vitória sobre a Roma, o Real Madrid mantém 100% de aproveitamento na Champions League em busca de uma classificação direta às oitavas de final do torneio. No fim de semana, os merengues voltam a campo para enfrentar o Sevilla, pela La Liga.
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