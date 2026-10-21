Mourinho é sincero sobre atuação de Vini Jr após vitória: 'Não foi'

O técnico José Mourinho comentou a atuação de Vinícius Júnior após a vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, nesta quarta-feira (21), pela fase de liga da Champions League. Apesar de demonstrar confiança no atacante brasileiro, o treinador reconheceu que o camisa 7 teve pouca influência na partida disputada no Santiago Bernabéu.

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— Vini é sempre alguém de quem se espera mais. Espera-se que ele sempre produza momentos de brilhantismo individual. Ele foi marcado individualmente hoje, defenderam-no muito bem e, ainda assim, acho que ele se saiu muito bem — afirmou Mourinho, em coletiva após o confronto.

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O português também foi questionado sobre o estado emocional do brasileiro e se ele estaria triste com o momento vivido no clube. Mourinho preferiu não fazer suposições e deixou a resposta nas mãos do próprio jogador.

— Não sei, isso é algo pessoal. Vini é o único que pode responder a essa pergunta. Tudo o que posso dizer é que estou satisfeito com ele e com o seu desempenho — declarou.

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➡️ Real Madrid goleia o RB Leipzig e embala para o clássico contra o Barcelona

Apesar do apoio de Mourinho, Vinícius Júnior segue atravessando uma fase de pouca efetividade no ataque. Diante do Leipzig, o brasileiro teve duas boas finalizações na primeira etapa, mas parou no goleiro Vandevoordt. Após o intervalo, perdeu protagonismo e foi substituído aos 70 minutos.

O atacante chegou a nove partidas consecutivas sem marcar pelo Real Madrid. Seu último gol foi em 26 de agosto, na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Além disso, esta foi a sexta vez que o brasileiro deixou o campo antes do apito final em uma sequência de sete jogos.

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Mourinho, porém, explicou que a substituição não foi motivada por insatisfação com o desempenho do camisa 7, mas pela qualidade das opções disponíveis no banco de reservas.

— Ele não foi muito impactante, mas foi um desempenho equilibrado, confortável. Não o tirei porque não gostei do que estava vendo. Tirei porque tenho um banco enorme, cheio de jogadores talentosos como Endrick e Diomandé — explicou o treinador.

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Brasileiro desfalca o Real Madrid no El Clásico

Além do jejum de gols, Vinícius Júnior será desfalque do Real Madrid no próximo compromisso contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O atacante foi expulso na partida contra o Villarreal e terá de cumprir suspensão no clássico do fim de semana.

Sem o brasileiro, a equipe comandada por Mourinho tentará manter o bom momento após a vitória na Champions League. O próximo compromisso do Real Madrid após o duelo com o Barcelona será em 1º de novembro, contra o Racing.

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