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Real Madrid goleia o RB Leipzig e embala para o clássico contra o Barcelona

Bernardo Silva, Guler, Mbappé e Diomande marcam; Gomis descontou

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 18:30
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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O meio-campista turco do Real Madrid, número 15, Arda Guler (à direita), gesticula para o atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé, enquanto comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Javier Soriano / AFP)
Real Madrid domina o jogo e vence o RB Leipzig por 4 a 1 na Champions League (Foto: Javier Soriano / AFP)

Em noite de gala no Santiago Bernabéu, o Real Madrid passou por cima do RB Leipzig e venceu por 4 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé e Diomande balançaram as redes para os donos da casa, e Gomis fez o gol de honra dos alemães. O resultado coloca o time espanhol em alta para o clássico contra o Barcelona, marcado para o próximo domingo, pela La Liga, na Catalunha.

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O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande (à direita), comemora o quarto gol de sua equipe com o atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé, durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Diomande acerta chute de primeira e marca um belo gol na goleada do Real Madrid diante o Leipzig na Champions League (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Como foi a partida entre Real Madrid e Leipzig?

Entre os destaques da noite, Mbappé acertou um belo chute para ampliar a vantagem, e Diomande superou o companheiro ao receber passe de Brahim Díaz e bater de primeira, no lance mais bonito da partida. Já Bernardo Silva inaugurou a conta pelo clube: foi o primeiro gol do português com a camisa merengue.

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Antes do intervalo, o jogo foi parelho. Courtois fez a primeira grande intervenção da partida ao negar, com elasticidade, a finalização de um brasileiro. Do outro lado, Vandevoordt, também belga, apareceu bem para parar duas finalizações de Vini Jr.

O placar só saiu perto do apito final do primeiro tempo. Bernardo Silva aproveitou, com muita malícia, a sobra de um chute de Arda Güler e abriu a contagem.

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O meio-campista português do Real Madrid, número 20, Bernardo Silva, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Bernardo Silva festeja o primeiro gol com a camisa do Real Madrid diante do RB Leipzig (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Na segunda etapa, o cenário mudou por completo. Em pouco tempo, o Real Madrid ampliou com uma jogada trabalhada por Bellingham e Mbappé, finalizada por Arda Güler. A partir daí, o time espanhol passou a ficar com a bola e a controlar o ritmo, sem pressa, com a cabeça já voltada para o duelo de domingo diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Com o jogo bem encaminhado, Mbappé apareceu para fazer o terceiro, em um golaço. O RB Leipzig descontou com Gomis, após a saída de bola, mas a reação do Real foi imediata: Diomande fechou a goleada com um chute de primeira, de tirar o fôlego.

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