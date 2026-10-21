Real Madrid goleia o RB Leipzig e embala para o clássico contra o Barcelona
Bernardo Silva, Guler, Mbappé e Diomande marcam; Gomis descontou
Em noite de gala no Santiago Bernabéu, o Real Madrid passou por cima do RB Leipzig e venceu por 4 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé e Diomande balançaram as redes para os donos da casa, e Gomis fez o gol de honra dos alemães. O resultado coloca o time espanhol em alta para o clássico contra o Barcelona, marcado para o próximo domingo, pela La Liga, na Catalunha.
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Como foi a partida entre Real Madrid e Leipzig?
Entre os destaques da noite, Mbappé acertou um belo chute para ampliar a vantagem, e Diomande superou o companheiro ao receber passe de Brahim Díaz e bater de primeira, no lance mais bonito da partida. Já Bernardo Silva inaugurou a conta pelo clube: foi o primeiro gol do português com a camisa merengue.
Antes do intervalo, o jogo foi parelho. Courtois fez a primeira grande intervenção da partida ao negar, com elasticidade, a finalização de um brasileiro. Do outro lado, Vandevoordt, também belga, apareceu bem para parar duas finalizações de Vini Jr.
O placar só saiu perto do apito final do primeiro tempo. Bernardo Silva aproveitou, com muita malícia, a sobra de um chute de Arda Güler e abriu a contagem.
Na segunda etapa, o cenário mudou por completo. Em pouco tempo, o Real Madrid ampliou com uma jogada trabalhada por Bellingham e Mbappé, finalizada por Arda Güler. A partir daí, o time espanhol passou a ficar com a bola e a controlar o ritmo, sem pressa, com a cabeça já voltada para o duelo de domingo diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.
Com o jogo bem encaminhado, Mbappé apareceu para fazer o terceiro, em um golaço. O RB Leipzig descontou com Gomis, após a saída de bola, mas a reação do Real foi imediata: Diomande fechou a goleada com um chute de primeira, de tirar o fôlego.
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