Vini Jr. tem atuação apagada e chega a nove jogos sem marcar
Brasileiro é substituído de novo, soma nove jogos sem gol e perde o clássico
Em mais uma noite discreta no Santiago Bernabéu, Vini Jr. ficou longe de ser o protagonista da goleada do Real Madrid. O time espanhol bateu o RB Leipzig por 4 a 1 nesta quarta-feira (21), pela fase de liga da Champions League, com gols de Bernardo Silva, Guler, Mbappé e Diomande. Gomis marcou o gol alemão.
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O primeiro tempo foi equilibrado, e Vini Jr. até levou perigo: finalizou bem duas vezes, mas esbarrou em Vandevoordt, goleiro do time alemão. Depois do intervalo, porém, o brasileiro sumiu da partida e acabou substituído aos 70 minutos.
A saída de campo reforça a má fase do atacante da Seleção Brasileira. Foi a sexta vez que ele deixou o jogo antes do fim em uma sequência de sete partidas. Além disso, chegou ao nono jogo pelo Real Madrid sem balançar as redes.
O último gol de Vini Jr. saiu em 26 de agosto, na goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pela La Liga, e a seca de gols está perto de completar dois meses. A situação é parecida nas assistências: a última foi em 12 de setembro, no 4 a 1 contra o Rayo Vallecano.
Fora do El Clásico
Para piorar, o atacante não estará no clássico contra o Barcelona, no fim de semana. Expulso na última rodada da La Liga, diante do Villarreal, ele cumprirá suspensão. Depois do duelo com o maior rival, o Real volta a campo em 1º de novembro, contra o Racing.
Mourinho mantém a confiança
Nos últimos jogos, o brasileiro passou a ser cobrado pela torcida e pela imprensa espanhola. Mesmo assim, José Mourinho segue defendendo o jogador, que continua entre os titulares do Real Madrid.
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