Monaco de Filipe Luís tem 'desempenho decepcionante', segundo jornal francês
Equipe perdeu invencibilidade diante do Lorient, pela Ligue 1
Filipe Luís perdeu sua invencibilidade no comando do Monaco após a derrota por 1 a 0 contra o Lorient, pelo Campeonato Francês. No entanto, o desempenho da equipe foi alvo de crítica por parte do jornal "L'Équipe".
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O diário europeu classificou a derrota como um resultado de uma falha dupla de Zakaria e Nazinho no pênalti sofrido por Sylla e convertido por Cadiou. Mas a falta do poder de reação também chamou a atenção do portal francês.
- O Lorient defendeu-se muito bem, mas o Monaco não conseguiu marcar pela primeira vez nesta temporada e teve pouca influência no gol de Yvon Mvogo, tanto antes, quanto depois (do gol sofrido). Um primeiro tempo muito monótono, sem nenhum chute a gol de nenhum dos lados. A pressão também não foi muito eficaz; faltaram cruzamentos, infiltrações na defesa ou arrancadas individuais, e esperávamos um Monaco diferente após o intervalo.
Na sequência, o "L'Équipe" também apontou para uma apatia sobre a atuação do Monaco de Filipe Luís após o gol sofrido aos 15 minutos do segundo tempo. No total, a equipe do comandante brasileiro finalizou 16 vezes, sendo cinco na direção do gol.
- Após o gol de Cadiou, o time do Monaco pareceu um pouco frustrado com a reviravolta. Parecia que eles encontrariam a ferocidade necessária para virar o jogo, mas depois de demonstrarem falta de energia no primeiro tempo, foram muito apáticos e não conseguiram impor seu estilo de jogo.
Com a derrota, o Monaco não só perdeu a liderança da Ligue 1, como também perdeu posições, passou a ocupar a 5ª colocação e saiu da zona de classificação para a próxima Champions League. No próximo fim de semana, a equipe de Filipe Luís encara o Lille em um jogo direto contra o 4º colocado do Campeonato Francês.
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