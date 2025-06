Paul Pogba está de oficialmente de volta ao futebol! Neste sábado (28), o Monaco oficializou a contratação do meio-campista francês, que assinou por duas temporadas após cumprir uma suspensão de 18 meses por doping. Aos 32 anos, Pogba vestirá pela primeira vez a camisa de um clube francês em sua carreira profissional.

Livre no mercado desde a rescisão com a Juventus, o jogador foi apresentado com um vídeo simbólico, que destaca sua reconstrução pessoal e profissional. O clube tratou a chegada do atleta como um verdadeiro “renascimento”. Após o anúncio, o Monaco compartilhou detalhes da assinatura com Pogba bastante emocionado.

- Animado como uma criança no primeiro dia de aula - disse Pogba, em sua primeira declaração como jogador do Monaco.

Pogba e o caso de doping

O caso de doping ocorreu em setembro de 2023, quando Pogba testou positivo para testosterona em exame realizado após uma partida entre Juventus e Udinese, válida pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Inicialmente punido com quatro anos de suspensão, o meia conseguiu reduzir a pena para 18 meses após recurso junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Em novembro de 2024, a Juventus rescindiu seu contrato, que tinha validade até junho de 2026. Desde então, Pogba buscava um novo clube. As tratativas com o Monaco, segundo a imprensa europeia, vinham ocorrendo desde o início de junho.

Revelado pelo Manchester United e com passagens marcantes pela Juventus e pela seleção francesa -com a qual foi campeão da Copa do Mundo em 2018 e da Nations League em 2021 - Pogba não entra em campo desde o dia 3 de setembro de 2023, quando atuou contra o Empoli, pelo Campeonato Italiano.

Paul Pogba é o novo reforço do Monaco para a temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Monaco)

