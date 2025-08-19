Real Madrid tem cinco desfalques para estreia na La Liga
Equipe merengue pode retornar ao esquema de Ancelotti
O Real Madrid tem cinco desfalques para a estreia na La Liga diante do Osasuna, nesta terça-feira (19), às 16h (horário de Brasília). Na estreia de Xabi Alonso na competição, o treinador não contará com Bellingham, Endrick, Camavinga, Rüdiger e Mendy.
Com diversas ausências, o Real Madrid deve voltar a jogar com três atacantes, assim como acontecia com Carlo Ancelotti. No Mundial de Clubes, Xabi Alonso optou por uma mudança no esquema e com a presença de quatro meio-campistas.
No entanto, o treinador conta apenas com Tchouameni, Valverde, Güler e Ceballos dentre os principais nomes. Nas últimas horas, o comandante convocou Thiago Pitarch, de apenas 18 anos, para completar o elenco do Real Madrid.
Por outro lado, a equipe merengue conta com diversas opções ofensivas no ataque, como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo, Mastantuono, Gonzalo García e Brahim Díaz. Em casa, o Real Madrid inicia a campanha "pressionado" pela vitória do Barcelona e tendo que dar uma resposta após uma temporada ruim em 2024/2025.
Nos últimos treinos, Mastantuono demonstrou muita dedicação e dá a Xabi Alonso a opção de atuar mais recuado e com um Real Madrid mais próximo do que se viu no Mundial de Clubes. No entanto, a mudança de esquema é considerada mais provável até por questão de hierarquia e história, como Rodrygo, que foi uma peça chave nos últimos anos, e Gonzalo, que se provou um goleador na competição dos Estados Unidos.
