Futebol Internacional

Real Madrid tem cinco desfalques para estreia na La Liga

Equipe merengue pode retornar ao esquema de Ancelotti

Xabi Alonso no banco de reservas durante Real Madrid x Al-Hilal, no Mundial
Xabi Alonso no banco de reservas durante Real Madrid x Al-Hilal, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2025
05:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid tem cinco desfalques para a estreia na La Liga diante do Osasuna, nesta terça-feira (19), às 16h (horário de Brasília). Na estreia de Xabi Alonso na competição, o treinador não contará com Bellingham, Endrick, Camavinga, Rüdiger e Mendy.

Com diversas ausências, o Real Madrid deve voltar a jogar com três atacantes, assim como acontecia com Carlo Ancelotti. No Mundial de Clubes, Xabi Alonso optou por uma mudança no esquema e com a presença de quatro meio-campistas.

No entanto, o treinador conta apenas com Tchouameni, Valverde, Güler e Ceballos dentre os principais nomes. Nas últimas horas, o comandante convocou Thiago Pitarch, de apenas 18 anos, para completar o elenco do Real Madrid.

Por outro lado, a equipe merengue conta com diversas opções ofensivas no ataque, como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo, Mastantuono, Gonzalo García e Brahim Díaz. Em casa, o Real Madrid inicia a campanha "pressionado" pela vitória do Barcelona e tendo que dar uma resposta após uma temporada ruim em 2024/2025.

Nos últimos treinos, Mastantuono demonstrou muita dedicação e dá a Xabi Alonso a opção de atuar mais recuado e com um Real Madrid mais próximo do que se viu no Mundial de Clubes. No entanto, a mudança de esquema é considerada mais provável até por questão de hierarquia e história, como Rodrygo, que foi uma peça chave nos últimos anos, e Gonzalo, que se provou um goleador na competição dos Estados Unidos.

Xabi Alonso comanda Real Madrid em sua estreia como treinador do clube no Mundial
Xabi Alonso comanda Real Madrid em sua estreia como treinador do clube no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

