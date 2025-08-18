Ex-Botafogo marca por time russo e projeta busca por títulos

Campeão russo na última temporada, o atacante brasileiro Victor Sá segue em fase positiva pelo Krasnodar. No último domingo, ele marcou seu primeiro gol na atual edição da Premier League Russa, na goleada por 5 a 1 sobre o PFC Sochi. O terceiro tento do jogo, anotado pelo brasileiro, deu ainda mais tranquilidade ao time diante da torcida.

— Estou muito feliz em poder marcar o meu primeiro gol na atual temporada. Foi um jogo que conseguimos encaixar bastante na segunda etapa e pudemos alcançar um placar elástico. Foi uma boa partida de todo o time e, graças a Deus, pude deixar a minha marca também. Espero poder seguir marcando e ajudando o Krasnodar a conquistar os bons resultados que possam nos colocar sempre entre os primeiros da tabela — disse o jogador.

Após conquistar o título inédito na temporada passada, o Krasnodar agora busca o bicampeonato da Premier League Russa. A equipe do brasileiro ocupa a segunda colocação, com 12 pontos em 5 jogos disputados — quatro vitórias e uma derrota. O líder no momento é o Lokomotiv Moscou, com 13 pontos.

Vitor Sá marcou pelo Krasnodar, na Premier League Russa (Foto: Divulgação/Krasnodar)

O Krasnodar vem de três vitórias consecutivas na liga, e, considerando também o triunfo sobre o Dínamo Moscou pela Copa da Rússia, a sequência chega a quatro vitórias seguidas. Victor Sá avaliou o início da temporada e reforçou a ambição por novas conquistas.

— A gente sabe que o nosso time vai ser o mais visado nessa temporada por conta de termos conquistado o título na temporada passada. Agora nós somos o time a ser batido e temos visto isso em todos os jogos. Graças a Deus estamos tendo um bom início, a equipe está fazendo boas partidas e os resultados estão vindo. Nós sabemos que é só o início, mas vamos trabalhar muito para buscar conquistar títulos nessa temporada — concluiu.

Próximo jogo do Krasnodar

Na sexta rodada da Premier League Russa, o Krasnodar encara o Krylya Sovetov, no domingo (24), às 9h (de Brasília), na Samara Arena.

