Missão impossível? Do que Real Madrid precisa para passar do Arsenal?

Real Madrid e Arsenal voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (16), em duelo decisivo pelas quartas de final da Champions League. Após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, em Londres, os Gunners chegam ao Santiago Bernabéu com ampla vantagem e com a classificação bem encaminhada.

Para sonhar com a vaga na semifinal, o time de Carlo Ancelotti precisa vencer por pelo menos três gols de diferença apenas para levar o confronto à prorrogação. A missão se torna ainda mais complicada quando se leva em conta a solidez defensiva do time de Mikel Arteta — que não sofre três gols em uma única partida há 78 jogos.

Solidez defensiva do Arsenal impressiona

A última vez que o Arsenal sofreu três gols em uma partida foi em 5 de dezembro de 2023, quando venceu o Luton Town por 4 a 3, fora de casa, pela 15ª rodada da Premier League. Desde então, os Gunners disputaram 78 partidas e sofreram apenas 64 gols — uma média de 0,81 gol por jogo — e somaram 32 clean sheets nesse período.

Histórico defensivo da equipe em relação a gols sofridos neste recorte:

Sofreu 3+ gols: nenhum jogo Sofreu dois gols: 15 jogos Sofreu um gol: 31 jogos



William Saliba, zagueiro e peça essencial do Arsenal, é um possível alvo do Real Madrid para reforçar a defesa (Foto: Reprodução/Arsenal)

Histórico do Real Madrid

Do outro lado, o Real Madrid aposta em sua força ofensiva para tentar o improvável. Nos últimos 78 jogos, o clube espanhol marcou três ou mais gols em 33 deles — mas venceu por três ou mais de diferença em apenas sete oportunidades. Isso significa que, na maioria das vezes em que marcou três gols, também foi vazado, o que não seria suficiente para avançar de forma direta.

Se quiser seguir vivo na busca pela 15ª Champions League, o Real Madrid precisará não apenas ser eficaz no ataque, mas alcançar um nível defensivo que vem sendo raro em sua trajetória recente — tudo isso diante de um dos sistemas defensivos mais consistentes da Europa.

Com 32 gols, Kylian Mbappé é o artilheiro na temporada, contudo passou em branco no jogo de ida contra o Arsenal no Emirates Stadium (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

Veja as 33 das 78 partidas em que o Real Madrid marcou 3+ gols

Vitória por 5x0

Desportiva Minera

Vitórias por 4x0:

Girona

Celta de Vigo

Grana

Alaves

Osasuna

Vitórias por 3x0:

Leganes (três vezes) Real Valladolid (duas vezes) Cadiz Pachuca Mallorca Brest Girona

Vitórias por 3+ gols de diferença (com gols sofridos):

RB Salzburg: 5 a 1 Celta de Vigo: 5 a 2 Borussia Dortmund: 5 a 2 Espanyol: 4 a 1 Las Palmas: 4 a 1

Vitórias por 2 gols de diferença:

Sevilla: 4 a 2

Stuttgart: 3 a 1

Manchester City: 3 a 1

Vitórias por 1 gol de diferença:

Barcelona: 3 a 2

Alaves: 3 a 2

Atalanta: 3 a 2

Manchester City: 3 a 2

Leganes: 3 a 2

Empates: