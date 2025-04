Contratado em 2023 como um dos maiores investimentos na história do Arsenal, Declan Rice mostrou que, definitivamente, valeu cada centavo. Foram dois gols de falta contra o Real Madrid para contribuir na vitória por 3 a 0 na ida das quartas de final da Champions League. Com os tentos, o volante quebrou tabu pessoal para se colocar no patamar de nomes como Cristiano Ronaldo e Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Volante de ofício, Declan Rice não é um jogador que normalmente soma muitas participações para gols. Apesar de todo o seu requinte técnico, tem como um dos seus principais pilares a marcação. Neste sentido, ao longo de 338 jogos por West Ham e Arsenal, nunca tinha marcado um gol de falta. A espera acabou em dose dupla e em grande estilo.

continua após a publicidade

Rice se tornou apenas o quinto jogador na história da Champions a marcar duas vezes de falta. Ele se junta a Cristiano Ronaldo, Neymar, Rivaldo e Zyiech, sendo o único no mata-mata. Os gols foram uma surpresa e tanto não só para o volante, como também para seus companheiros que esboçaram apenas uma reação: mãos à cabeça.

Apesar de não ter o costume de marcar gols de falta, Declan Rice é um dos artilheiros do Arsenal na atual edição da Champions. Em dez jogos disputados, o volante já balançou as redes adversárias em quatro oportunidades, além de contribuir com duas assistências.

continua após a publicidade

➡️ Ingleses podem ter 11 vagas em competições europeias na próxima temporada; entenda

A contribuição ofensiva de Rice vem sendo alta na temporada como um todo. Depois da partida contra o Real, o volante alcançou a marca de 15 participações em gols, sendo sete tentos e oito assistências. Ele já disputou 43 partidas somando todas as competições.

Próximo jogo do Arsenal

Antes da partida de volta contra o Real Madrid, que acontece na próxima quarta-feira (16), o Arsenal retorna aos gramados no sábado (12), para receber o Brentford, pela 32ª rodada da Premier League. Os Gunners se encontram nove pontos atrás do líder Liverpool.