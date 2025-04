Ex-jogador clama por contratação de Ancelotti, alvo da Seleção

Francesco Totti, lenda da Roma e um dos maiores nomes da história do futebol italiano, fez um apelo para que Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid e alvo da Seleção Brasileira, assuma o comando do clube italiano. Em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano no canal da "Betsson Sport", o ex-camisa 10 dos Giallorossi afirmou que "este é o momento certo" para Ancelotti retornar ao futebol italiano.

Amor pela Roma e sonho com Ancelotti

Durante a conversa, Totti reforçou seu carinho eterno pela Roma e disse acreditar que Ancelotti, torcedor declarado do clube, poderia ser o nome ideal para liderar o time em um novo projeto, e que encontrou com ele pessoalmente.

- Espero que ele venha. Sempre foi torcedor. Acho que chegou o momento certo [...] É diferente falar com ele ao vivo do que por telefone. Pessoalmente, você consegue dizer outras coisas - declarou o ex-jogador.

Caso o retorno de Ancelotti não se concretize, Totti apontou o nome de Roberto De Zerbi, elogiando o trabalho do atual técnico do Olympique de Marseille.

Treinadores admirados

Ao ser questionado sobre quem considera os melhores treinadores do mundo hoje, o ex-camisa 10 não hesitou em citar Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou José Mourinho, citando nomes que marcaram época com diferentes estilos e filosofias de jogo.