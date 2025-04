Nesta terça-feira (8), aconteceram os primeiros confrontos de ida das quartas de final da Champions League. Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique e Inter de Milão entraram em campo pela competição e realizaram confrontos animados no torneio. Confira como foi os jogos.

Com o peso do favoritismo no confronto, a derrota do Real Madrid foi a que mais se destacou. O clube foi atropelado pelo Arsenal e está em desvantagem para o jogo de volta no confronto. Enquanto isso, a Inter de Milão conseguiu propor seu jogo, jogando bem defensiva e ofensivamente, e assim, saiu na frente no confronto.

Real Madrid é demolido por Arsenal

No primeiro tempo do confronto, o confronto entre os times era equilibrado. Apesar disso, o Arsenal, jogando com sua torcida, tinha as melhores oportunidades na etapa inicial. O clube chegou perto de abrir o placar, porém Courtois foi herói e salvou o Real Madrid. Os Blancos também não se fechavam e saíam para o jogo. Mbappé teve chances perigosas, porém, parou no goleiro Raya.

Rice cobra falta com perfeição para marcar o primeiro gol do Arsenal sobre o Real Madrid, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

No segundo tempo, o Arsenal deslanchou no confronto. O primeiro gol foi um golaço marcado em uma falta cobrada por Declan Rice. O jogador inglês bateu por fora da barreira, em chute não tão alto, porém, suficiente para deslocar Courtois. Declan Rice, que nunca havia convertido um gol de falta, teve seu dia de sorte no confronto. Poucos minutos depois, o jogador acertou o ângulo em outro golaço de falta. Merino, posteriormente, pregou o caixão do Real Madrid e marcou o último da partida.

Arsenal 3x0 Real Madrid

Inter de Milão vence Bayern fora de casa

No outro confronto da Champions League desata terça, a Inter de Milão surpreendeu e ganhou do Bayern de Munique na Alemanha. O jogo foi animado, com diversas ações perigosas acontecendo desde o apito inicial. Harry Kane, por exemplo, acertou a trave aos seis minutos de partidas. A Inter de Milão, no entanto, apesar de ficar menos com a bola, era mais eficaz. Foi aos 37 minutos que Lautaro Martínez marcou um belo gol para abrir o placar.

Lautaro Martínez comemorando o gol com os jogadores da Inter de Milão, no confronto contra o Bayern de Munique. (Foto: Alexandra Beier/AFP)

No segundo tempo, o Bayern de Munique tentava correr atrás do placar e dominou a posse de bola e as chances criadas. A Inter de Milão, com sua sólida defesa, fazia seu jogo e se retrancava na etapa final. Porém, chegando perto do fim do jogo, Muller, que havia saído do banco, entrou e marcou o gol de empate na partida. Entretanto, pouco tempo depois, Frattesi desempatou para a Inter de Milão e garantiu a vitória em jogo eletrizante.

Bayern de Munique 1x2 Inter de Milão

Nesta quarta-feira (9), os outros confrontos da Champions League acontecem. Barcelona, PSG, Aston Villa e Borussia Dortmund entram em campo para definir os últimos duelos de ida da competição.