O Real Madrid precisará de mais uma noite mágica na Champions League nesta quarta-feira (16). A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, alvo da Seleção Brasileira, foi superada pelo Arsenal em sonoros 3 a 0 em Londres, na ida das quartas de final, e vai em busca da "remontada" no Santiago Bernabéu, palco de capítulos históricos na competição continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para avançar à semifinal, os Merengues precisarão vencer por quatro ou mais gols de diferença no duelo, ou por pelo menos três para conduzir o jogo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. O costume de viradas no torneio, porém, não se faz tão distante para o gigante espanhol.

continua após a publicidade

Neste século, o Bernabéu já foi o lugar de grandes retornos à vida construídos pelo Madrid. Além das viradas e histórias construídas dentro de uma partida, foram cinco as vezes em que a equipe reverteu, no segundo jogo, uma derrota sofrida na ida.

🔄 Remontadas do Real Madrid na Champions desde 2000-01

Temporada Adversário Placar da ida Placar da volta 2000-01 Galatasaray Galatasaray 3x2 Real Real 3x0 Galatasaray 2001-02 Bayern de Munique Bayern 2x1 Real Real 2x0 Bayern 2015-16 Wolfsburg Wolfsburg 2x0 Real Real 3x0 Wolfsburg 2021-22 Paris Saint-Germain PSG 1x0 Real Real 3x1 PSG 2021-22 Manchester City City 4x3 Real Real 4x3 City

Além das viradas de um confronto para outro, os Blancos também escreveram histórias marcantes dentro dos 90 minutos. Além de PSG e City em 2021-22, o time precisou remontar sobre o Chelsea: depois de vencer a ida por 3 a 1 em Londres, viu os Blues abrirem 3 a 0 na Espanha, mas conseguiu a classificação depois de marcar com Rodrygo e Benzema - este já na prorrogação.

continua após a publicidade

Fora dos domínios do Bernabéu, a virada histórica se construiu na Champions de 2013-14. Em final diante do Atlético de Madrid, os comandados do mesmo Ancelotti, que vivia sua primeira passagem na capital, saíram atrás com gol de Diego Godín, empataram nos acréscimos da segunda etapa com Sergio Ramos, e abriram uma goleada na prorrogação com Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo.

O duelo entre Real Madrid e Arsenal acontecerá nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Quem se classificar no duelo terá pela frente o vencedor de PSG x Aston Villa, que jogam a volta um dia antes, na terça (15); a ida terminou em 3 a 1 para os franceses.