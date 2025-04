Gianluca Zambrotta, campeão do mundo com a Itália em 2006, fez revelações chocantes sobre uma situação pela qual passa após aposentado. O ex-jogador explicou que sofre de joelho varo, condição que leva os dois joelhos a se afastarem em um arqueamento das pernas.

- Durante minha carreira, não tive nenhuma lesão grave. Fiz três cirurgias nos meniscos internos; atualmente, não tenho nem no esquerdo nem no direito, então, com o tempo, minhas pernas ficaram arqueadas e hoje sou um modelo de laboratório para muitos cirurgiões. Os médicos olham para mim e me perguntam como ando - contou o antigo defensor.

Zambrotta, com passagens por Milan e Barcelona, também relatou que deve passar por uma osteotomia. O procedimento consiste em um corte parcial nos ossos, com o objetivo de mudar a forma através da inserção de placas que transformam a anatomia.

- Basicamente, eles vão endireitar minhas pernas cortando pequenos pedaços de osso acima e abaixo, e inserindo placas para tentar evitar que eu precise colocar uma prótese completa agora, embora eu precise daqui a alguns anos. Consultei três ou quatro cirurgiões renomados do país, e eles não conseguem me explicar como posso ter esses joelhos ou como posso praticar atividades físicas como padel, por exemplo - completou Gianluca.

🏆🗺️ Gianluca Zambrotta foi campeão do mundo com a Azzurra

Zambrotta foi titular na conquista da Itália na Copa do Mundo de 2006. Na ocasião, o jogador defendia a Juventus, mas foi comprado pelo Barcelona logo após o título por suas atuações. Sem se firmar como titular, voltou ao País da Velha Bota dois anos depois, mas mudou de lado e defendeu o Milan até 2012. No ano seguinte, encerrou a carreira ao fazer uma temporada curta, de apenas quatro meses, no modesto Chiasso-SUI.

Atualmente, Gian segue na prática de atividades físicas, com foco no padel, seja em treinos ou em torneios amadores. Inclusive, durante os jogos, o ex-lateral usa proteções para as duas pernas, a fim de diminuir os efeitos do joelho varo.