Neymar é ironizado por jornal em volta ao Santos: ‘Pesadelo’

Apesar da expectativa criada, da festa da torcida e de algumas boas atuações no Campeonato Paulista, o início de temporada de Neymar pelo Santos está longe de ser o conto de fadas que muitos esperavam. Lesões, falta de ritmo e atuações abaixo do esperado tem marcado o retorno do craque à Vila Belmiro — e as críticas já chegam até do exterior. O portal francês "Footmercato" descreveu a fase atual como um “pesadelo” e destacou o mau começo do Peixe no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o veículo francês, Neymar voltou ao clube que o revelou em "busca de paz" após sucessivas lesões e atritos com treinadores no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em sua chegada ao Santos, ainda em janeiro, o camisa 10 conseguiu empolgar com atuações consistentes no Paulistão, marcando três gols e distribuindo três assistências em sete partidas. O desempenho garantiu sua convocação para a Seleção em março, mas uma lesão na coxa o tirou da data Fifa e o afastou dos gramados por um mês.

continua após a publicidade

O retorno aconteceu apenas na 3ª rodada do Brasileirão, contra o Fluminense. Tendo entrado no 2° tempo, logo após o intervalo da partida, Neymar não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0. O tropeço foi a gota d’água para a diretoria santista, que decidiu demitir o técnico Pedro Caixinha após duas derrotas e um empate em três jogos. Neymar, em suas redes sociais, prestou homenagem ao treinador português.

- Mister... foi um prazer enorme trabalhar com você. Te desejo muito sucesso em sua vida. Obrigado por tudo! - escreveu Neymar nos stories do Instagram.

continua após a publicidade

Neymar agradece parceria com Pedro Caixinha no Santos (Foto: Divulgação/ Neymar Jr.)

➡️Quem deve ser o novo técnico do Santos? Torcida responde no Lance!

Busca do Peixe por um novo treinador

O "Footmercato" também destacou a instabilidade vivida pelo clube, atualmente na 18ª colocação do Brasileirão. A busca por um novo treinador não tem sido fácil. Santos tentou nomes de peso como Dorival Júnior, recém-demitido da Seleção Brasileira, e Tite, ex-treinador da equipe nacional, mas ambos recusaram a proposta. Luis Castro, ex-técnico do Al-Nassr, também foi sondado, mas não demonstrou interesse em assumir o comando técnico neste momento.