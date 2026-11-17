O meia Nicolás De La Cruz, do Flamengo, voltou a marcar pela seleção do Uruguai nesta terça-feira (17), na goleada por 5 a 0 sobre a República Dominicana, em amistoso que encerrou o calendário da equipe em 2026. O jogador rubro-negro entrou no segundo tempo e converteu uma cobrança de pênalti aos 35 minutos, encerrando um jejum de gols com a camisa celeste que durava desde outubro de 2023.

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A última vez que De La Cruz havia marcado pelo Uruguai foi na partida contra o Brasil, em outubro de 2023. O gol desta terça também encerrou um período sem balançar as redes em partidas oficiais e amistosas: seu último havia sido em 22 de fevereiro, diante do Madureira.

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Como foi o jogo

O Uruguai encontrou dificuldades para criar oportunidades no primeiro tempo, mas conseguiu abrir o placar aos 40 minutos. Após cruzamento de Zalazar, a bola sobrou para Aguirre, que finalizou de cabeça no ângulo e colocou a equipe em vantagem.

Na segunda etapa, o time comandado por Forlán voltou melhor e ampliou aos 24 minutos. Após erro da defesa dominicana na saída de bola, Federico Viñas aproveitou a falha do goleiro e empurrou para o fundo das redes.

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Dez minutos depois, o arqueiro da República Dominicana cometeu pênalti, e De La Cruz, do Flamengo, converteu a cobrança para marcar o terceiro gol uruguaio.

Nos minutos finais, o Uruguai ainda encontrou espaço para transformar a vitória em goleada. Darwin Núñez iniciou a jogada defensiva que terminou com Federico Valverde acertando um forte chute para fazer o quarto. Já nos acréscimos, o estreante Bruno Damiani fechou o placar.

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De La Cruz em ação pelo Uruguai (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

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