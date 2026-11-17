Igor Thiago é a revelação mais valiosa da história recente do Cruzeiro
Atacante do Brentford está avaliado em 65 milhões de euros e lidera ranking de jogadores revelados pelas categorias de base do clube mineiro
Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago é atualmente o jogador com maior valor de mercado entre os atletas formados pelo clube mineiro. Atacante do Brentford, da Inglaterra, o brasileiro está avaliado em 65 milhões de euros, segundo levantamento da Press FC. O valor supera o de outros nomes revelados pela Raposa, como Éderson, da Atalanta, avaliado em 40 milhões de euros, e Vitor Roque, do Palmeiras, com 38 milhões de euros.
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De acordo com os valores apresentados, Éderson aparece na segunda colocação, com 40 milhões de euros, enquanto Vitor Roque ocupa o terceiro lugar, avaliado em 38 milhões de euros. Maurício, com 18 milhões de euros, completa o grupo dos quatro primeiros. Kaiki Bruno aparece logo depois com valor de mercado estimado em 14 milhões de euros.
A valorização de Igor Thiago é resultado de uma trajetória construída entre o futebol brasileiro e o europeu. O atacante chegou à base celeste aos 18 anos, depois de defender o Verê, do Paraná. Pelo Cruzeiro, marcou 13 gols em 45 partidas nas categorias de formação, com 30 titularidades, e participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Após a competição de base, o jogador recebeu oportunidades no elenco profissional. Foram 64 partidas com a camisa celeste e dez gols marcados antes de sua transferência para o futebol europeu.
Da primeira venda da SAF do Cruzeiro ao destaque na Europa
Em fevereiro de 2022, Igor Thiago foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, em uma transferência que entrou para a história do Cruzeiro por ter sido a primeira venda realizada pela SAF do clube.
A adaptação ao futebol europeu foi rápida. Na temporada 2022/23, o brasileiro marcou 20 gols e distribuiu 11 assistências, participando das conquistas nacionais da equipe búlgara. O desempenho abriu caminho para uma transferência ao Club Brugge, da Bélgica.
Na equipe belga, o atacante manteve os números expressivos. Foram 29 gols e seis assistências em sua passagem pelo clube, desempenho que despertou o interesse do Brentford, da Inglaterra.
Em fevereiro de 2024, o clube inglês anunciou a contratação do brasileiro em uma negociação que estabeleceu o maior investimento da história do Brentford até então.
Igor Thiago faz história na Premier League
A temporada 2025/26 representou o principal momento da carreira do atacante desde sua chegada à Inglaterra. Igor Thiago marcou 22 gols na Premier League e terminou o período com 25 gols em todas as competições.
O desempenho colocou o brasileiro entre os principais goleadores do campeonato inglês. Com 22 gols, tornou-se o brasileiro com mais gols em uma única edição da história da Premier League. Além disso, recebeu duas vezes o prêmio de Jogador do Mês da competição.
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