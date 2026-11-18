Gallardo revela pedido de Plata, do Flamengo: 'Contava com ele'
Equador derrotou a Bolívia pelo placar de 2 a 0
O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, não esteve em campo na vitória do Equador por 2 a 0 sobre a Bolívia, na terça-feira (17), em Guayaquil. Depois do amistoso, o técnico Marcelo Gallardo foi à coletiva e explicou à imprensa local por que dispensou o jogador.
O argentino foi objetivo: a saída antecipada em direção ao Flamengo partiu do próprio atleta, que pediu para deixar a delegação antes da partida. A ideia era chegar em melhores condições para o Brasileirão desta quarta-feira (18).
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Técnico explica retorno de Plata ao Flamengo
Gallardo admitiu o desconforto. Ele pretendia utilizar o jogador, mas acabou aceitando o pedido e autorizando a viagem. O comandante reafirmou o comunicado da seleção equatoriana sobre o retorno do jogador ao Brasil antes do planejado:
— Quero esclarecer a situação do Gonzalo Plata. Ele pediu para voltar antes ao Brasil, e isso é tudo. O restante está no comunicado da Federação Equatoriana. Ele pediu para sair antes do segundo jogo e me apresentou seus motivos pessoais — afirmou Gallardo..
Frustrado por não contar com o jogador, o comandante afirmou que planejava o utilizar no confronto desta terça-feira, mas entendeu a escolha do atacante em retornar ao Rio de Janeiro antes da data combinada:
— Falei para o Plata que contava com ele diante da Bolívia, mas compreendi a situação. Ele escolheu voltar antes ao Brasil — concluiu o treinador.
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Próximo confronto Rubro-Negro
Com a liberação, o equatoriano entra na lista de opções ofensivas do técnico Leonardo Jardim para o duelo desta quarta. Às 20h30 (de Brasília), o time carioca recebe o Athletico-PR no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Líder do Brasileirão, o Flamengo está três pontos à frente do Palmeiras, vice-líder com 73 pontos somados até o momento. Ambos os times jogarão na noite desta quarta-feira (18). O Rubro-Negro disputa somente o Campeonato Brasileiro no restante deste ano, enquanto o rival Alviverde terá a final da Libertadores pela frente contra o Estudiantes no sábado (28).
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