Ex-São Paulo, Paulinho Bóia volta aos gramados na Polônia
Atacante de 28 anos se recupera de lesão, participa de amistoso durante a Data FIFA
O atacante Paulinho Bóia vive a expectativa de ganhar espaço no futebol polonês após superar um período afastado dos gramados. Aos 28 anos, o jogador, revelado pelo São Paulo, voltou a atuar durante a Data FIFA, em amistoso pelo Widzew Łódź, e se prepara para uma nova etapa da carreira no futebol europeu. Depois de acumular experiências em quatro países, o brasileiro espera conquistar sequência e assumir maior protagonismo na equipe.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
A recuperação representa um passo importante para o atacante, que teve poucas oportunidades desde sua chegada ao clube. Até o momento, Paulinho Bóia disputou apenas uma partida oficial pelo Widzew Łódź. Durante a pausa no calendário internacional, aproveitou a oportunidade de voltar a campo em um amistoso para readquirir ritmo de jogo e ficar novamente à disposição da comissão técnica.
— Foi um período de muita dedicação e trabalho para conseguir me recuperar e voltar a fazer o que mais gosto. Ficar fora dos gramados nunca é fácil, principalmente quando você chega a um clube novo, cheio de expectativas e com vontade de mostrar seu futebol. Procurei manter a cabeça no lugar, respeitar cada etapa da recuperação e trabalhar muito para voltar nas melhores condições possíveis. Poder participar do amistoso durante essa Data FIFA foi muito importante para recuperar o ritmo de jogo e ganhar ainda mais confiança — afirmou o atacante.
Paulinho Bóia acumula passagens por quatro países
O futebol polonês representa mais um desafio internacional para o brasileiro, que soma 191 partidas como profissional. Antes de chegar ao Widzew Łódź, o atacante defendeu o CD Nacional, de Portugal, durante duas temporadas. Pela equipe, entrou em campo 49 vezes na Primeira Liga, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.
A carreira no exterior também inclui passagens pelo Kyoto Sanga, do Japão, e pelo Metalist, da Ucrânia, além de uma experiência anterior no Portimonense, de Portugal. A diversidade de experiências em diferentes mercados é vista pelo jogador como um diferencial para sua adaptação ao novo clube.
Revelado pelo São Paulo, atacante passou por seis clubes no Brasil
Paulinho Bóia iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base do São Paulo. Pelo time principal do Tricolor, fez suas primeiras sete partidas em 2018. Depois de retornar ao clube em 2020, disputou outros 20 jogos naquela temporada e mais dois em 2021, encerrando sua passagem com 29 atuações.
Além do São Paulo, o atacante vestiu as camisas de São Bento-SP, Juventude, América-MG, Mirassol e Paysandu antes de ampliar seus horizontes no futebol internacional.
Atacante projeta sequência e busca protagonismo na Polônia
Agora recuperado e integrado à rotina de atividades do Widzew Łódź, Paulinho Bóia espera transformar o retorno aos gramados em uma oportunidade para conquistar espaço. O brasileiro destaca a recepção que recebeu desde sua chegada e demonstra confiança na possibilidade de contribuir mais efetivamente com a equipe.
— Estou muito feliz por estar novamente à disposição da equipe e motivado para essa sequência da temporada. Até aqui, tive a oportunidade de disputar apenas uma partida oficial pelo Widzew Łódź, então sei que ainda tenho muito a mostrar com essa camisa. Fui muito bem recebido por todos no clube e quero retribuir essa confiança dentro de campo. Temos um compromisso importante neste final de semana e estou preparado para ajudar da maneira que for possível — declarou.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Igor Thiago é a revelação mais valiosa da história recente do Cruzeiro
Atacante do Brentford está avaliado em 65 milhões de euros e lidera ranking de jogadores revelados pelas categorias de base do clube mineiro
Copa do Mundo Feminina completa 35 anos e se prepara para edição histórica no Brasil
Da primeira edição, em 1991, ao Mundial de 32 seleções
Endrick marca, completa três anos pela Seleção e mantém sequência invicta
Atacante chegou a cinco gols pela equipe principal do Brasil
Ex-Botafogo, David Ricardo se destaca no Dínamo Moscou em busca de título histórico na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular durante temporada de 2026/27
Zeca fecha temporada na China com 20 participações em gols pelo Shandong Taishan
Atacante brasileiro atuou em apenas 26 jogos; após fratura no tornozelo, voltou a atuar na última rodada do Campeonato Chinês
Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define arbitragem para final da Libertadores
Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão; Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares
Time chinês faz o 'impossível' ao perder título, demite técnico e cartolas renunciam
Chengdu Rongcheng é derrotado nos últimos quatro jogos do Campeonato Chinês
Endrick anuncia nascimento do filho Kendrick e revela decisão sobre exposição do bebê
Atacante dedicou gol pela Seleção Brasileira ao filho e à esposa, Gabriely Miranda, que relatou ataques durante a gravidez
Convocados do Palmeiras: Gómez marca, e Mauricio inicia como reserva
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo; meia foi acionado nos instantes finais do amistoso
Espanhóis exaltam Robinho Jr em goleada da Seleção Brasileira Sub-20
Joia formada no Santos marca dois gols contra o Peru
Fim dos testes? Vini Jr cobra elenco definido no Brasil após 21 experiências de Ancelotti
Brasileiro mira início da Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo
Galvão Bueno é sincero após goleada do Brasil: 'Falta de respeito'
Seleção Brasileira venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Atitude de Vini Jr em Brasil e Singapura viraliza no exterior: 'Não sabe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Rayan vira assunto após goleada do Brasil na Singapura: 'Deveria'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Ex-Real Madrid elogia Vini Jr e critica vaias do Santiago Bernabéu
Lucas Vásquez acredita em volta por cima do atacante brasileiro
Jornal espanhol sai em defesa de Raphinha após críticas
Expulso contra o Japão, jogador do Barcelona segue com a Seleção na Data Fifa
Real Madrid acerta novo patrocínio com especialista em hotéis até 2029
Clube merengue fechou parceria com a Hoteis.com pelos próximos anos
Barcelona entra no mercado e começa conversas por zagueiros
Clube busca reforçar sistema defensivo na janela de janeiro
Jornalista dispara sobre escolha da Conmebol: 'Um horror'
Ledio Carmona critica formato das Eliminatórias e propõe Nations League nas Américas