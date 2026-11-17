O atacante Paulinho Bóia vive a expectativa de ganhar espaço no futebol polonês após superar um período afastado dos gramados. Aos 28 anos, o jogador, revelado pelo São Paulo, voltou a atuar durante a Data FIFA, em amistoso pelo Widzew Łódź, e se prepara para uma nova etapa da carreira no futebol europeu. Depois de acumular experiências em quatro países, o brasileiro espera conquistar sequência e assumir maior protagonismo na equipe.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A recuperação representa um passo importante para o atacante, que teve poucas oportunidades desde sua chegada ao clube. Até o momento, Paulinho Bóia disputou apenas uma partida oficial pelo Widzew Łódź. Durante a pausa no calendário internacional, aproveitou a oportunidade de voltar a campo em um amistoso para readquirir ritmo de jogo e ficar novamente à disposição da comissão técnica.

continua após a publicidade

— Foi um período de muita dedicação e trabalho para conseguir me recuperar e voltar a fazer o que mais gosto. Ficar fora dos gramados nunca é fácil, principalmente quando você chega a um clube novo, cheio de expectativas e com vontade de mostrar seu futebol. Procurei manter a cabeça no lugar, respeitar cada etapa da recuperação e trabalhar muito para voltar nas melhores condições possíveis. Poder participar do amistoso durante essa Data FIFA foi muito importante para recuperar o ritmo de jogo e ganhar ainda mais confiança — afirmou o atacante.

Paulinho Bóia acumula passagens por quatro países

O futebol polonês representa mais um desafio internacional para o brasileiro, que soma 191 partidas como profissional. Antes de chegar ao Widzew Łódź, o atacante defendeu o CD Nacional, de Portugal, durante duas temporadas. Pela equipe, entrou em campo 49 vezes na Primeira Liga, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.

continua após a publicidade

A carreira no exterior também inclui passagens pelo Kyoto Sanga, do Japão, e pelo Metalist, da Ucrânia, além de uma experiência anterior no Portimonense, de Portugal. A diversidade de experiências em diferentes mercados é vista pelo jogador como um diferencial para sua adaptação ao novo clube.

Revelado pelo São Paulo, atacante passou por seis clubes no Brasil

Paulinho Bóia iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base do São Paulo. Pelo time principal do Tricolor, fez suas primeiras sete partidas em 2018. Depois de retornar ao clube em 2020, disputou outros 20 jogos naquela temporada e mais dois em 2021, encerrando sua passagem com 29 atuações.

continua após a publicidade

Além do São Paulo, o atacante vestiu as camisas de São Bento-SP, Juventude, América-MG, Mirassol e Paysandu antes de ampliar seus horizontes no futebol internacional.

Atacante projeta sequência e busca protagonismo na Polônia

Agora recuperado e integrado à rotina de atividades do Widzew Łódź, Paulinho Bóia espera transformar o retorno aos gramados em uma oportunidade para conquistar espaço. O brasileiro destaca a recepção que recebeu desde sua chegada e demonstra confiança na possibilidade de contribuir mais efetivamente com a equipe.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por estar novamente à disposição da equipe e motivado para essa sequência da temporada. Até aqui, tive a oportunidade de disputar apenas uma partida oficial pelo Widzew Łódź, então sei que ainda tenho muito a mostrar com essa camisa. Fui muito bem recebido por todos no clube e quero retribuir essa confiança dentro de campo. Temos um compromisso importante neste final de semana e estou preparado para ajudar da maneira que for possível — declarou.

Paulinho Bóia em ação na Polônia (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.