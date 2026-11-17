Ídolo do Barcelona elogia Raphinha como centroavante: 'Surpreendeu'
Ex-atacante destacou a adaptação do brasileiro à função de centroavante e afirmou que o jogador se tornou uma das lideranças da equipe catalã
Luis Suárez, um dos grandes ídolos recentes do Barcelona, elogiou a atuação de Raphinha em uma função diferente no ataque da equipe espanhola. Em entrevista à rádio catalã Tot Costa, o uruguaio destacou a adaptação do brasileiro como centroavante e admitiu que foi surpreendido pelo desempenho do camisa 11, que passou a atuar mais centralizado no esquema do técnico do Barça.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ao comentar a mudança de posicionamento, Suárez ressaltou que Raphinha não tem o centroavante como função de origem, mas vem correspondendo às necessidades da equipe. Para o uruguaio, a capacidade técnica do brasileiro explica o sucesso na nova posição.
— Ele me surpreende porque não é a posição natural dele, mas é mais uma prova do que o jogador é capaz de fazer. O clube precisava de um falso 9, ou de um camisa 9 inteligente, rápido e com boa finalização. Ele está aproveitando muito bem a oportunidade e se tornou um dos líderes da equipe — afirmou.
O ex-jogador do Barcelona também destacou que a adaptação de Raphinha não é necessariamente uma surpresa quando se considera a qualidade do brasileiro. Suárez avaliou que o desempenho do atacante reforça sua importância para o time catalão.
Suárez brinca sobre semelhança com Raphinha
Durante a entrevista, o uruguaio também foi questionado sobre a personalidade do brasileiro e fez uma comparação descontraída entre os dois. Ao ser perguntado se Raphinha poderia ser identificado com seu estilo de jogo, Suárez respondeu que o atacante poderia se identificar com ele.
O ex-centroavante ainda foi questionado sobre quem considera o melhor camisa 9 da atualidade em comparação com seu auge como jogador. Na resposta, citou Harry Kane, mas ponderou que comparações entre atletas de diferentes gerações são complicadas.
— Harry Kane, que acabou de ganhar uma Bola de Ouro. Mas sempre achei as comparações odiosas. Cada um teve seu momento, sua era — declarou.
Suárez mantém ligação com o Barcelona
Mesmo atuando pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, Suárez afirmou que continua acompanhando o Barcelona, clube pelo qual construiu parte importante de sua carreira. O uruguaio explicou que os horários das partidas dificultam assistir a todos os compromissos, mas destacou que acompanha os resultados da equipe.
O atacante defendeu o Barcelona entre 2014 e 2020 e se tornou um dos principais nomes de uma geração vitoriosa do clube. A identificação com a equipe catalã permanece, mesmo após sua saída para o Atlético de Madrid.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Meia do Flamengo volta a marcar, e Uruguai goleia em último amistoso do ano
De La Cruz balançou as redes pela seleção uruguaia pela primeira vez desde outubro de 2023
Rooney revela problemas com álcool e período difícil durante passagem pelo Manchester United
Ex-atacante inglês contou que se isolava por dias para beber, enfrentou dificuldades emocionais no auge da carreira
Igor Thiago é a revelação mais valiosa da história recente do Cruzeiro
Atacante do Brentford está avaliado em 65 milhões de euros e lidera ranking de jogadores revelados pelas categorias de base do clube mineiro
Ex-São Paulo, Paulinho Bóia volta aos gramados na Polônia
Atacante de 28 anos se recupera de lesão, participa de amistoso durante a Data FIFA
Copa do Mundo Feminina completa 35 anos e se prepara para edição histórica no Brasil
Da primeira edição, em 1991, ao Mundial de 32 seleções
Endrick marca, completa três anos pela Seleção e mantém sequência invicta
Atacante chegou a cinco gols pela equipe principal do Brasil
Ex-Botafogo, David Ricardo se destaca no Dínamo Moscou em busca de título histórico na Rússia
Zagueiro brasileiro é titular durante temporada de 2026/27
Zeca fecha temporada na China com 20 participações em gols pelo Shandong Taishan
Atacante brasileiro atuou em apenas 26 jogos; após fratura no tornozelo, voltou a atuar na última rodada do Campeonato Chinês
Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define arbitragem para final da Libertadores
Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão; Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares
Time chinês faz o 'impossível' ao perder título, demite técnico e cartolas renunciam
Chengdu Rongcheng é derrotado nos últimos quatro jogos do Campeonato Chinês
Endrick anuncia nascimento do filho Kendrick e revela decisão sobre exposição do bebê
Atacante dedicou gol pela Seleção Brasileira ao filho e à esposa, Gabriely Miranda, que relatou ataques durante a gravidez
Convocados do Palmeiras: Gómez marca, e Mauricio inicia como reserva
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo; meia foi acionado nos instantes finais do amistoso
Espanhóis exaltam Robinho Jr em goleada da Seleção Brasileira Sub-20
Joia formada no Santos marca dois gols contra o Peru
Fim dos testes? Vini Jr cobra elenco definido no Brasil após 21 experiências de Ancelotti
Brasileiro mira início da Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo
Galvão Bueno é sincero após goleada do Brasil: 'Falta de respeito'
Seleção Brasileira venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Atitude de Vini Jr em Brasil e Singapura viraliza no exterior: 'Não sabe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Rayan vira assunto após goleada do Brasil na Singapura: 'Deveria'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Ex-Real Madrid elogia Vini Jr e critica vaias do Santiago Bernabéu
Lucas Vásquez acredita em volta por cima do atacante brasileiro
Jornal espanhol sai em defesa de Raphinha após críticas
Expulso contra o Japão, jogador do Barcelona segue com a Seleção na Data Fifa