Luis Suárez, um dos grandes ídolos recentes do Barcelona, elogiou a atuação de Raphinha em uma função diferente no ataque da equipe espanhola. Em entrevista à rádio catalã Tot Costa, o uruguaio destacou a adaptação do brasileiro como centroavante e admitiu que foi surpreendido pelo desempenho do camisa 11, que passou a atuar mais centralizado no esquema do técnico do Barça.

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Ao comentar a mudança de posicionamento, Suárez ressaltou que Raphinha não tem o centroavante como função de origem, mas vem correspondendo às necessidades da equipe. Para o uruguaio, a capacidade técnica do brasileiro explica o sucesso na nova posição.

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— Ele me surpreende porque não é a posição natural dele, mas é mais uma prova do que o jogador é capaz de fazer. O clube precisava de um falso 9, ou de um camisa 9 inteligente, rápido e com boa finalização. Ele está aproveitando muito bem a oportunidade e se tornou um dos líderes da equipe — afirmou.

O ex-jogador do Barcelona também destacou que a adaptação de Raphinha não é necessariamente uma surpresa quando se considera a qualidade do brasileiro. Suárez avaliou que o desempenho do atacante reforça sua importância para o time catalão.

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Suárez brinca sobre semelhança com Raphinha

Durante a entrevista, o uruguaio também foi questionado sobre a personalidade do brasileiro e fez uma comparação descontraída entre os dois. Ao ser perguntado se Raphinha poderia ser identificado com seu estilo de jogo, Suárez respondeu que o atacante poderia se identificar com ele.

O ex-centroavante ainda foi questionado sobre quem considera o melhor camisa 9 da atualidade em comparação com seu auge como jogador. Na resposta, citou Harry Kane, mas ponderou que comparações entre atletas de diferentes gerações são complicadas.

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— Harry Kane, que acabou de ganhar uma Bola de Ouro. Mas sempre achei as comparações odiosas. Cada um teve seu momento, sua era — declarou.

Suárez em sua chegada ao Barcelona (Foto: Divulgação / FC Barcelona)

Suárez mantém ligação com o Barcelona

Mesmo atuando pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, Suárez afirmou que continua acompanhando o Barcelona, clube pelo qual construiu parte importante de sua carreira. O uruguaio explicou que os horários das partidas dificultam assistir a todos os compromissos, mas destacou que acompanha os resultados da equipe.

O atacante defendeu o Barcelona entre 2014 e 2020 e se tornou um dos principais nomes de uma geração vitoriosa do clube. A identificação com a equipe catalã permanece, mesmo após sua saída para o Atlético de Madrid.

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