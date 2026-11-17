Rooney revela problemas com álcool e período difícil durante passagem pelo Manchester United
Ex-atacante inglês contou que se isolava por dias para beber, enfrentou dificuldades emocionais no auge da carreira
Este artigo contém assuntos sensíveis
Wayne Rooney revelou que enfrentou problemas com o consumo de álcool e atravessou um período de profunda dificuldade emocional durante sua passagem pelo Manchester United. Em entrevista ao podcast "Life at the Midpoint", apresentado por Gabby Logan, o ex-atacante contou que chegou a pensar em suicídio enquanto vivia um dos melhores momentos de sua carreira dentro de campo.
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Rooney relatou que, quando bebia, costumava se isolar em casa por até dois dias, sem manter contato com outras pessoas. Na época, seu filho mais velho, Kai, ainda era bebê. O ex-jogador afirmou que escondia o comportamento da família, principalmente para evitar que o filho o visse naquela condição.
— Quando eu bebia, me trancava em casa por dois dias e só bebia — contou Rooney, ao recordar o momento mais difícil de sua vida.
O inglês também revelou a dimensão dos problemas que enfrentava fora dos gramados. Segundo ele, chegou a um estágio em que não queria encontrar pessoas nem sair de casa, apesar de se sentir confortável dentro de campo.
— Cheguei a um ponto em que pensei em suicídio. Simplesmente não queria estar perto de ninguém. Não queria ver pessoas nas ruas. Não queria entrar em lojas. Sempre me senti à vontade em um campo de futebol, mas, em todo o resto, realmente tinha dificuldades — revelou.
Rooney procurou ajuda durante auge no Manchester United
O ex-atacante explicou que teve dificuldades para reconhecer e admitir o que estava acontecendo. Mesmo vivendo uma fase de destaque esportivo, não conseguia lidar com os problemas pessoais. Depois de conversar com a esposa, Coleen, e com a mãe, decidiu procurar ajuda profissional.
Rooney contou que passou a fazer acompanhamento terapêutico para compreender suas dificuldades emocionais. Ele também reconheceu que tentava esconder os sentimentos por acreditar que demonstrar fragilidade poderia ser interpretado como sinal de fraqueza.
— Você não quer demonstrar nenhuma fraqueza, então tenta disfarçar. Mesmo sabendo da situação em que me encontrava, era difícil admitir que estava naquela posição, porque sentia que, de certa forma, era menos homem por fazer isso — afirmou.
O ex-jogador também destacou a importância da esposa durante o período. Segundo ele, Coleen permaneceu ao seu lado mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo casal.
— Coleen me ajudou imensamente. Ela poderia ter desistido, porque a situação estava muito ruim, mas ficou ao meu lado e me ajudou a superar isso — declarou.
Carreira de Rooney no Manchester United
Rooney chegou ao Manchester United em 2004, contratado junto ao Everton, e construiu uma trajetória histórica pelo clube inglês. Em 559 partidas, marcou 253 gols e se tornou o maior artilheiro da história dos Red Devils.
Durante sua passagem por Old Trafford, conquistou cinco títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Copa da Inglaterra e três Copas da Liga Inglesa. Em 2017, deixou o United para retornar ao Everton.
Pela seleção inglesa, o ex-atacante também teve números expressivos: foram 53 gols em 120 partidas. Mais recentemente, foi eleito comentarista do ano no Broadcast Sport Awards e passou a integrar o elenco do reality show I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!.
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