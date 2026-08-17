Mercado da bola europeu: veja as principais negociações do fim de semana Veja os principais destaques do dia 15 e 16 de agosto

O fim de semana foi movimentado no mercado da bola europeu, com negociações importantes envolvendo Barcelona, PSG, Manchester City e Inter de Milão. Entre os principais destaques estão a nova proposta do Barça por Rodri, o acerto do PSG por Mika Godts e a chegada de Djed Spence à Inter.

Barcelona fecha contratação de Rodri

O Barcelona chegou a um acordo com o Manchester City pela contratação de Rodri neste domingo (16). Segundo Fabrizio Romano, o clube inglês aceitou a última proposta dos catalães, encerrando uma das principais novelas da janela de transferências.

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A negociação foi concluída após o Barça aumentar as ofertas ao longo dos últimos dias. A terceira proposta chegou a cerca de 70 milhões de euros, valor que convenceu o Manchester City a liberar o meio-campista espanhol. Rodri também já havia acertado as condições pessoais com o clube catalão.

Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

PSG acerta contratação de Mika Godts

O PSG chegou a um acordo com o Ajax pela contratação de Mika Godts. Segundo Fabrizio Romano e "L'Équipe", o clube francês pagará 55 milhões de euros pelo atacante belga de 21 anos, que é aguardado em Paris para realizar exames médicos e assinar contrato.

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Godts teve destaque pelo Ajax na última temporada, com 17 gols e 12 assistências, e chega para reforçar o setor ofensivo do PSG.

Inter acerta com Djed Spence

A Inter de Milão chegou a um acordo com o Tottenham pela contratação de Djed Spence. A operação pode chegar a 35 milhões de euros, incluindo bônus, pelo lateral inglês de 26 anos.

Spence foi um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e chega para reforçar as laterais da equipe italiana após a saída de Denzel Dumfries para o Real Madrid.

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Luis Henrique pode deixar a Inter

A Inter de Milão avalia vender Luis Henrique nesta janela. Segundo o "Corriere dello Sport", o brasileiro interessa à Roma e o clube italiano estabeleceu 30 milhões de euros como valor mínimo para uma eventual negociação.

A possível saída do ex-Botafogo também está relacionada ao interesse da Inter em Curtis Jones, do Liverpool. O meio-campista inglês é avaliado em cerca de 40 milhões de euros.

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Suzuki pode trocar PSG por Aston Villa

O Aston Villa iniciou negociações por Zion Suzuki, do Parma, depois que a transferência do goleiro japonês para o PSG não avançou. O movimento também pode beneficiar a Juventus, que mantém interesse em Emiliano Martínez, do clube inglês.

Chelsea define preço por Nicolas Jackson

O Chelsea pede 60 milhões de libras por Nicolas Jackson, segundo a "RMC Sport". Aston Villa, Tottenham e Atlético de Madrid aparecem entre os interessados no atacante senegalês de 25 anos.

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O clube londrino também negocia a saída de Benoit Badiashile, alvo do Napoli por empréstimo com opção de compra.

Outros movimentos do mercado

O Newcastle retomou as negociações por João Palhinha, do Bayern de Munique, e também monitora Carlos Baleba, do Brighton. O clube ainda tem interesse em Pierre-Emile Hojbjerg, do Marseille.

O Tottenham segue interessado em Cody Gakpo, do Liverpool, enquanto o atacante holandês teria manifestado o desejo de deixar os Reds para se juntar aos Spurs.

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O Napoli negocia com Gabriel Jesus, do Arsenal, por uma possível transferência do atacante brasileiro. Já o Benfica demonstrou interesse em Tosin Adarabioyo, zagueiro que perdeu espaço no Chelsea.

Na Espanha, o Aston Villa conversa com o West Ham por Aaron Wan-Bissaka, enquanto também apresentou uma proposta de empréstimo por João Palhinha ao Bayern de Munique.

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Na França, o PSG também acertou a chegada de Ferran Torres, do Barcelona, e avançou na contratação de Zion Suzuki, enquanto trabalha para reforçar ainda mais o elenco.

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