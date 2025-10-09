Memphis marca, Holanda vence e se aproxima da Copa do Mundo
Gakpo foi o nome do jogo, com dois gols e uma assistência
A Holanda venceu Malta por 4 a 0, nesta quinta-feira (9), pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto foi disputado no Estádio Nacional, em Ta’ Qali, e teve Cody Gakpo como grande destaque. O atacante marcou dois gols e ainda deu assistência para Reijnders, e Memphis Depay fechou o placar ao fim do jogo para dar a vitória para a “Laranja Mecânica”.
Com o resultado, a Holanda se isolou na liderança do Grupo G, somando quatro vitórias em cinco jogos e mantendo a invencibilidade. Malta, por sua vez, segue na lanterna, com apenas dois pontos conquistados e quatro derrotas em seis partidas.
Malta x Holanda: como foi o jogo?
Em busca da liderança do grupo, a Holanda entrou em campo pressionada para confirmar o favoritismo. A equipe de Ronald Koeman enfrentava a modesta seleção de Malta, que jogava em casa e tentava surpreender. Apesar da diferença técnica evidente, o início do duelo foi equilibrado, com Malta chegando primeiro ao ataque.
Aos 12 minutos, porém, a Holanda abriu o placar. Em lance confuso dentro da área, Gravenberch foi derrubado, e o árbitro marcou pênalti antes mesmo de Weghorst mandar a bola para o gol. Na cobrança, Gakpo deslocou o goleiro Bonello e fez 1 a 0.
Minutos depois, a seleção visitante quase ampliou com um chute colocado que explodiu na trave. Mesmo com amplo domínio da posse de bola – 68% ao fim do primeiro tempo –, o time de Koeman teve dificuldades para transformar o controle em chances claras. Malta, por sua vez, arriscava nos contra-ataques e conseguiu finalizar cinco vezes antes do intervalo.
Logo no primeiro minuto da segunda etapa, a Holanda ampliou. O árbitro marcou outro pênalti polêmico, em jogada que nem os holandeses chegaram a reclamar. Novamente, Gakpo assumiu a responsabilidade e converteu, fazendo seu segundo gol no jogo.
Aos 12 minutos, o terceiro veio após erro na saída de bola de Malta. Cercado pela pressão holandesa, o goleiro Bonello entregou nos pés de Gakpo, que rolou para Reijnders empurrar para o gol vazio: 3 a 0.
Com a vantagem confortável, a Holanda administrou o ritmo até o apito final. Koeman ainda promoveu substituições, colocando Memphis Depay em campo, mas o placar permaneceu inalterado. Malta tentou responder em chutes de fora da área, porém sem sucesso.
Nos acréscimos, a Holanda ainda teve tempo para ampliar. Em um lance confuso dentro da área, envolvendo Timber, Malen e Dumfries, foi o lateral da Inter de Milão quem levou a melhor e cruzou com precisão. Bem posicionado, Memphis Depay subiu mais alto que os defensores e cabeceou firme para marcar o quarto gol da goleada holandesa.
O que vem por aí?
Após a derrota, Malta volta a campo neste domingo (12), em amistoso contra a Bósnia e Herzegovina, às 14h (de Brasília). Já a Holanda segue firme nas Eliminatórias e encara a Finlândia no mesmo dia, às 13h (de Brasília), buscando manter a liderança do Grupo G.
✅ FICHA TÉCNICA
Malta 0x4 Holanda
6ª rodada – Eliminatórias Europeias
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nacional, em Ta’ Qali (MAL)
🥅 Gols: Gakpo (HOL 12'/1T); Gakpo (HOL 3'/2T); Reijnders (HOL 12'/2T); Memphis (HOL 45+3'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Camenzulo (MAL), Pepe (MAL), Van Dijk (HOL), Memphis (HOL), Overand (MAL)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴🔴 Malta (Técnico: Emilio De Leo)
Bonello; Corbalan, Shaw, Pepe, Camenzuli; Guillaumier, Satariano (Yankam); Mbong (Overand), Teuma, Chouaref; Cardona (Tuma)
🔵🟠 Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Van de Ven (Hartman), Van Dijk, Timer, Dumfries; De Jong (Kluivert), Reijnders, Gravenberch; Gakpo (Xavi Simons), Weghorst (Memphis), Frimpong (Malen)
