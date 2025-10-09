Mbappé abre o jogo sobre relação com Vini Jr: ‘Dois jogadores famosos’

Kylian Mbappé abriu o jogo sobre sua relação com Vini Jr no Real Madrid. Em entrevista a Jorge Valdano, divulgada pelo canal espanhol "Movistar Plus+", o atacante francês falou abertamente sobre a convivência com o brasileiro, elogiou o companheiro e minimizou rumores de atrito entre as duas estrelas do clube.

Desde sua chegada ao Real Madrid, no início da temporada 2024/25, Mbappé passou a dividir o protagonismo com Vini Jr, que vinha de um período de destaque individual, coroado com o prêmio Fifa The Best. A imprensa espanhola chegou a especular sobre tensões entre os dois, mas o francês tratou de encerrar o assunto.

– Dois jogadores famosos no mesmo time vendem muito papel, vendem muita coisa. Tenho um relacionamento muito bom com o Vini. Muito melhor este ano, nos conhecemos muito melhor. Ele é um grande jogador e, como pessoa, uma pessoa muito boa – afirmou Mbappé.

Vini Jr abraça Mbappé em comemoração de gol do Real Madrid contra o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

O camisa 10 do Real Madrid destacou ainda que o foco da dupla é o mesmo: fazer o time vencer. Segundo ele, a relação dentro de campo é marcada por profissionalismo e ambição compartilhada.

– Sabemos que as pessoas falam de nós por tudo, mas temos o mesmo objetivo: ajudar o Real Madrid a conquistar títulos. Acho que, se quisermos ganhar títulos, temos que dar o nosso melhor e ajudar toda a equipe – completou.

Mbappé elogia Vini Jr e ignora polêmicas

A fala de Mbappé também serviu como resposta às manchetes que tentam criar rivalidade entre os dois. O francês reconheceu que a atenção da mídia é inevitável, mas deixou claro que não se deixa afetar por especulações.

– Eu normalizo isso porque no dia em que eu tiver um problema sério, que espero que nunca aconteça, eu direi que é sério. E as pessoas vão ouvir e entender que eu acho que é sério. Isso não é sério. Na vida de um jogador de futebol famoso ou de um jogador do Real Madrid, isso não é sério – explicou o atacante.

Mbappé vive um momento excepcional em Madri: soma 14 gols e duas assistências em dez partidas como titular. Já Vini Jr, que começou a temporada oscilando entre o banco e o time titular, voltou a brilhar, com cinco gols e quatro assistências no mesmo número de jogos.

