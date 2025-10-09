Dono do United define prazo para Ruben Amorim se provar
Treinador português enfrenta grande pressão diante de resultados aquém
Alvo de críticas de ex-jogadores, imprensa e torcida, Ruben Amorim possui um prazo par se provar no Manchester United, segundo um dos donos do clube, Sir Jim Ratcliffe. O bilionário inglês estipulou, durante entrevista ao podcast "The Business" do jornal "The Times" que o treinador "precisa mostrar que é grande técnico ao longo de três anos".
Com 10 meses completos à frente do Manchester United, Ruben Amorim enfrenta críticas jogo após jogo e tem sua demissão especulada quase que semanalmente, o que não entra na mente de Jim Ratcliffe, como o próprio diz:
"Ele não teve a melhor das temporadas. Ruben precisa demonstrar que é um grande treinador ao longo de três anos. Às vezes, não entendo a imprensa. Eles querem sucesso da noite para o dia. Acham que é um interruptor, sabe? Você acende um interruptor e amanhã tudo vai ser um mar de rosas. Não se pode administrar um clube como o Manchester United com base em reações impulsivas a um jornalista que dispara uma toda semana", analisou o dono dos Red Devils.
Inclusive, Sir Jim Ratcliffe fez uma analogia da situação atual de Ruben Amorim no Manchester United com o início de Mikel Arteta no Arsenal: "Veja o Mikel Arteta no Arsenal, ele passou por momentos péssimos nos primeiros anos."
Pressão por resultados é recorrente
Ao assumir o Manchester United praticamente na metade da temporada 2024/25, Ruben Amorim foi poupado brevemente em relação a resultados e posição na tabela da Premier League. Porém, a 15ª posição na liga e o vice da Liga Europa para o Tottenham pesaram a situação do português. O padrão vem se repetindo neste início de 2025/26 e o português entende a urgência para voltar ao protagonismo histórico dos Red Devils, como afirmou em coletiva prévia à vitória sobre o Sunderland, na última semana:
"Entendemos que precisamos de resultados para dar continuidade ao projeto. Chegaremos a um ponto que será impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois donos. Então é difícil, o equilíbrio é muito difícil. O que eu quero é ver meu time – ganhando ou perdendo – jogando da mesma forma", disse Ruben Amorim.
