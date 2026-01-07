Brasileiro na mira da Inter de Milão; disputa vaga com compatriota

A Inter de Milão busca reforçar a lateral-direita e definiu o brasileiro Dodô, da Fiorentina, como alvo principal após a negociação frustrada por João Cancelo. O clube italiano tinha o português como prioridade, mas o jogador acertou transferência por empréstimo de seis meses para o Barcelona. Diante do desfecho, a equipe comandada pelo técnico Cristian Chivu voltou suas atenções para o defensor de 27 anos como alternativa imediata no mercado.

Segundo informações do portal italiano "Calciomercato", Dodô atende aos requisitos técnicos exigidos pelo clube de Milão. O lateral possui contrato com a Fiorentina até junho de 2027 e, até o momento, não houve movimentação para renovação do vínculo. O interesse da Inter não é inédito: na temporada passada, a diretoria nerazzurri já havia monitorado a situação do atleta, embora não tenha avançado com uma proposta formal na ocasião.

Caso a negociação se concretize, Dodô chegaria a Inter de Milão disputando posição com o brasileiro Luis Henrique. O e-jogador do Botafogo atuou como titular em oito de 19 jogos realizados pelos Nerazurris na Serie A.

Desempenho e recuperação

Contratado em julho de 2022 junto ao Shakhtar Donetsk, Dodô consolidou-se na equipe de Florença após superar problemas físicos. Em sua primeira temporada, atuou em 40 partidas, mas viu sua sequência interrompida no ano seguinte por uma grave lesão que o limitou a apenas 14 jogos.

Na temporada 2024/2025, porém, o brasileiro recuperou a titularidade absoluta, participando de 40 confrontos e tornando-se o líder de assistências do time, com cinco passes para gol, além de ser o jogador mais utilizado pelo treinador Raffaele Palladino. O desempenho recente lhe rendeu convocações para a seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior.

Dodô, lateral brasileiro está na mira da Inter de Milão (Foto: Reprodução/Instagram)

Crise e ameaças

A possível saída de Dodô pode ser impulsionada pela grave crise esportiva vivida pela Fiorentina. O clube ocupa a 18ª posição no Campeonato Italiano, com apenas duas vitórias, seis empates e dez derrotas em 18 rodadas.

O ambiente hostil ultrapassou as quatro linhas, resultando em ameaças de morte enviadas pelas redes sociais à esposa do jogador, Amanda Ferreira, e aos filhos do casal. Amanda expôs o conteúdo das mensagens e afirmou que tomará as medidas legais cabíveis contra os autores dos ataques.

