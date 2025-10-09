De campeão da Champions League a Melhor do mundo; veja os craques que já passaram pela Kings League

Idealizada pelo ex-zagueiro do Barcelona, ​​Gerard Piqué, a Kings League foi designada como um notável polo de atração para estrelas consagradas do futebol mundial. A competição, que mistura o formato de fut-7 com regras inovadoras e transmissão massiva em plataformas digitais, tem se destacado por contar com a participação de um elenco de lendas do esporte, incluindo vencedores da Bola de Ouro e campeões da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões, como o brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Gerard Piqué, presidente da Kings League (Foto: Reprodução/Instagram)

Mais recentemente, quem chocou o mundo foi Eden Hazard. Pouco tempo após anunciar sua aposentadoria dos gramados profissionais, o craque belga foi anunciado na Kings League como jogador do Deptostra FC, time da streamer belga Céline Dept.

Veja as lendas que já passaram pela Kings League:

A lista conta com campeões da Champions League e da Copa do Mundo

Ronaldinho Gaúcho

Contratado como "jogador de luxo" pelo Porcinos FC, do streamer Ibai Llanos, sua simples presença no draft da rodada do torneio paralisou as redes sociais. No dia do jogo, a transmissão ao vivo atingiu picos de mais de 2 milhões de espectadores simultâneos.

Ronaldinho Gaúcho pela equipe do Porcinos (ESP) (Foto: Divulgação)

Francesco Totti

A presença de Francesco Totti, histórico capitão da AS Roma, foi notável por sua liderança na equipe italiana Stallions.

Francesco Totti pela equipe do Stallions (ITA) (Foto: Reprodução / Instagram)

Andriy Shevchenko

O ucraniano, lenda do Milan e vencedor da Bola de Ouro, entrou em campo pela equipe do Ultimate Móstoles.

Shevchenko com o uniforme do Ultimate Móstoles (Divulgação)

Andrea Pirlo

Jogou pelo Jijantes FC como convidado especial em uma rodada do segundo split de 2023 da Kings League.

Andrea Pirlo com a camisa do Jijantes FC (Foto: Divulgação)

Eden Hazard

Atuou pela equipe belga Deptostra FC durante a primeira edição da Kings World Cup, em meados de 2024.

Eden Hazard jogou pela equipe do Deptostra FC (Foto: Divulgação)

Falcão

Defendeu a equipe brasileira Furia FC durante a Kings World Cup de 2024.

Falcão jogou pelo Furia FC em 2024 (Foto: Reprodução / Instagram)

Aguero

Presidente da Kunisports, seu retorno aos gramados aconteceu em uma partida do primeiro split de 2023.

Sergio Aguero na Kings League (Foto: Divulgação)

Iker Casillas

Presidente do 1K FC desde o início, sua participação como jogador ocorreu de forma pontual durante o primeiro split de 2023.

Iker Cassillas, presidente do 1K FC (Foto: Reprodução)