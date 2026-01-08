Arsenal e Liverpool irão nesta quinta-feira (8), em jogo válido pela 21 ª Premier League, no Emirates Stadium, em Londres (ING). No último encontro entre as equipes, em agosto, ainda na terceira jornada, o cenário era diferente, onde fizeram jogo que valia a liderança da competição e que teve vitória dos Reds com um golaço. Porém, quase cinco meses depois, os times viveram momentos opostos, com os Gunners embalados, completamente diferente do rival.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Primeiro encontro

As equipes se encontraram pela primeira vez em Anfield, no dia 30 de agosto, pela terceira rodada da Premier League, em jogo que valia a liderança da competição. Ambos haviam vencido os outros dois jogos anteriores, com o Liverpool batendo Bournemouth e Newcastle, e o Arsenal superando Manchester United e Leeds United.

continua após a publicidade

Em campo, o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e poucas chances claras, com Alisson salvando os Reds em finalização de Madueke e o Arsenal neutralizando as tentativas aéreas dos donos da casa. Na segunda etapa, o time de Arne Slot voltou mais agressivo, chegando a ter um gol anulado por impedimento de Gakpo, enquanto os visitantes tentavam responder através de jogadas de pivô com Gyökeres e infiltrações de seus laterais.

A decisão do clássico veio aos 37 minutos do segundo tempo, quando Dominik Szoboszlai marcou um golaço de falta, acertando o ângulo de David Raya após sofrer a infração na intermediária. O Arsenal tentou uma pressão final com a entrada de Eze e a velocidade de Madueke, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo e completou 13 anos sem vencer em Anfield.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Liverpool saltou para a liderança, com nove pontos, dois a mais que o Chelsea e três a mais que o Arsenal. Na sequência desse jogo, os Reds seguiram invictos por mais dois jogos, até que tudo mudou.

Szoboszlai comemora golaço pelo Liverpool frente ao Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Mudança de rumo

Na sexta rodada, o Liverpool visitou o Crystal Palace no Selhurst Park, em Londres. Na partida, o time da casa conseguiu sair na frente no primeiro tempo com Ismaïla Sarr, mas os Reds conseguiram empatar aos 42 minutos da etapa final. Porém, nos acréscimos, as Águias conseguiram reagir e, no último lance do jogo, Eddie Nketiah marcou o gol que derrubou a invencibilidade da equipe de Arne Slot.

A derrota iniciou uma série negativa para o Liverpool. Pela Premier League, a equipe foi derrotada cinco vezes em seis jogos, eliminado na Copa da Liga Inglesa e resultados duros na Champions League, incluindo um 4 a 1 para o PSV, dentro de Anfield. Na tabela do campeonato nacional, saíram da liderança e chegaram a ocupar a 12ª colocação.

Além disso, viu o astro Mohamed Salah criticar abertamente o treinador Arne Slot na imprensa, ao não concordar em ir ao banco de reservas durante a má fase da equipe na temporada. Mesmo com a situação mais amena, a declaração foi mais uma bomba que caiu na confusão em que o Liverpool vivia.

Desde dezembro, Slot conseguiu frear a sequência de derrotas e os Reds se encontram com oito jogos de invencibilidade (4V e 4E) e na quarta colocação da Premier League. Porém, o Liverpool se encontra a 14 pontos do Arsenal, que, diferente dos rivais, teve grande fase desde a derrota em Anfield.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Agora vai?

Após a partida para o Liverpool, o Arsenal embalou de vez na Premier League, com 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota, sendo líder absoluto da competição. Com 48 pontos, os Gunners podem ampliar para oito a vantagem na ponta em caso de vitória contra os Reds.

Em outras competições, a boa fase continua, com 100% de aproveitamento na Champions League — vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid e 3 a 1 sobre o Bayern de Munique — e semifinalista da Copa da Liga Inglesa, na qual encara o Chelsea.

A vantagem na ponta, com futebol eficiente e com elenco encorpado, a torcida do Arsenal vai acredita cada vez mais que os comandados de Mikel Arteta conquistarão o título da Premier League, o primeiro desde 2004. Após decepções nas últimas temporadas, o Arsenal finalmente mostra garantias que tempos bons virão ao Emirates Stadium.

Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Gyökeres (Foto: Ben Stansall/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial