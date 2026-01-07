Ex-Palmeiras, Kauan Santos completa 50 jogos pelo Shabab Al Ahli em goleada

O lateral Kauan Santos, revelado nas categorias de base do Palmeiras, atingiu a marca de 50 partidas oficiais com a camisa do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira (7). O feito foi registrado durante a vitória por 4 a 0 sobre o Al Bataeh, confronto em que o brasileiro atuou como titular e contribuiu para o resultado positivo da equipe.

Contratado no início de 2024, logo após integrar o elenco campeão brasileiro de 2023 pelo clube paulista, Kauan consolidou sua trajetória no futebol do Oriente Médio. O jogador destacou a importância da regularidade alcançada longe do Brasil e a assertividade de sua transferência.

— É um número muito importante para mim. Saí muito cedo do Brasil e hoje poder celebrar essa marca me deixa muito feliz e grato. Tenho a certeza de que tomei a decisão certa naquele momento decisivo da minha carreira. Sou muito grato ao Shabab por tudo o que tem feito por mim e espero seguir aumentando esse número de jogos pelo clube — afirmou o atleta.

Kauan Santos comemora gol pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

Mudança de posição e títulos

A passagem de Kauan Santos pelo Shabab Al Ahli é marcada por uma mudança tática promovida pelo técnico português Paulo Sousa. Originalmente atacante na base, o brasileiro foi deslocado para a lateral após o treinador identificar sua capacidade de marcação aliada ao potencial ofensivo. Polivalente, ele tem atuado tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo. Ao longo das 50 partidas, o jogador acumula quatro gols e três assistências.

A temporada anterior foi decisiva para a afirmação do lateral no elenco. Em 30 jogos disputados, ele participou da conquista de quatro títulos: UAE Pro League, Supercopa dos Emirados, Copa do Presidente e Challenge Shield Catar-UAE. Na atual temporada, Kauan mantém o status de titular, com 18 aparições até o momento.

— A temporada passada foi espetacular. Conquistamos 4 títulos em 6 campeonatos em que disputamos, algo muito difícil de acontecer. Mas seguimos com o mesmo objetivo e com mentalidade. Temos novas competições pela frente e vamos em busca de mais taças nesta temporada — concluiu.

