Meia da Seleção na Copa fala sobre negócio frustrado com o United: 'Não faço ideia' Éderson afirma não ter entendido o fim do acordo

Meia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Éderson quebrou o silêncio sobre a negociação frustrada com o Manchester United. Em entrevista à Sky Sports da Itália, o brasileiro disse não saber o motivo de o clube inglês ter desistido da transferência de última hora.

— Sinceramente, não faço ideia do que aconteceu. Sempre houve interesse de outros clubes, e eu poderia ter ido para outro time inglês — disse o meio-campista.

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Apesar da desistência da equipe de Manchester, Éderson garantiu que os exames físicos não apresentaram nenhuma lesão atual que impedisse a transferência. O jogador destacou sua assiduidade na Itália para afastar dúvidas sobre sua condição física.

— Os testes correram bem, não sei o que mudou. Estou na Atalanta há quatro anos e sempre joguei — completou.

Após o encerramento das conversas com o clube inglês, o brasileiro optou por estender seu vínculo com a Atalanta até 2031. Éderson explicou que a excelente relação com a diretoria do clube italiano foi decisiva para a assinatura do novo contrato, descartando esperar por outras propostas.

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— Eu poderia simplesmente ter esperado para ver o que aconteceria, mas o ótimo relacionamento com o clube me convenceu a ficar e assinar um novo contrato.

Éderson vive grande momento na Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

Acordo milionário e motivo do recuo pelo volante

A transferência para o Manchester United estava alinhada por valores próximos a R$ 280 milhões. A desistência do clube inglês ocorreu devido ao histórico de cirurgias no joelho do atleta, realizadas no início de sua carreira no Desportivo Brasil, e não por um problema físico recente. Avaliações internas da equipe inglesa apontaram risco de desgaste a longo prazo, o que fez o clube recuar da operação.

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Somado à avaliação dos possíveis problemas físicos, há também o fato de os Red Devils terem fechado a contratação do jovem Andrey Santos, ex-Vasco, dias antes de declinarem do acordo por Éderson. O Manchester United pagou 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões) pela contratação do atleta ex-Chelsea.

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