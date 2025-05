Após conquistar o título de La Liga, o Barcelona já se movimenta pensando na próxima temporada. A equipe culé, mesmo após ter tido um dos melhores ataques da Europa, está monitorando jogadores para dar a Hansi Flick um elenco perfeito. Um dos principais objetivos da diretoria é reforçar o setor de ataque, e Marcus Rashford pode ser o primeiro nome da direção blaugrana.

Após Hansi Flick apresentar um bonito futebol, que fez o Barcelona conquistar a Supercopa do Rei, La Liga e a Copa do Rei, além de bater na semifinal da Champions League, Joan Laporta deseja fazer de tudo para abastecer o técnico alemão com bons jogadores na próxima temporada. Neste sentido, a equipe tem montado planos para reforçar a equipe em busca de continuar com o domínio no futebol europeu.

O setor ofensivo seria um dos lugares que o Barcelona deseja reforçar para a próxima temporada. Mesmo tendo o melhor ataque da Europa, o clube já se preocupa com a idade avançada de Lewandowski. Por este motivo, o clube estaria em busca de um substituto para o polonês. Para o lugar do atacante, ex-Manchester United, Marcus Rashford seria o nome da vez.

Marcus Rashford é o alvo preferido do Barcelona e Yamal apoia

Rashford e o Barcelona tem flertado há tempos. O jogador, antes de se transferir ao Aston Villa, teria a equipe espanhola como preferida em caso de um movimento. Entretanto, o acordo não aconteceu e o atacante acabou ficando na Inglaterra.

Rashford em sua estreia pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

O empréstimo do jogador ao Aston Villa está se encerrando e o atacante também estaria fora dos planos de Rúben Amorim, no Manchester United. Com isso, Rashford não sabe qual será seu futuro. Segundo o "Mundo Deportivo", o jogador teria se oferecido a jogar pelo Barcelona. O atacante é agenciado pelo badalado empresário Pini Zahavi, que é altamente ligado ao Barça e ao presidente do clube, Joan Laporta.

Não seria a primeira negociação de Pini Zahavi com o Barcelona. Duas delas envolvem nomes que estão atualmente no clube catalão. Além de Rashford, Pini também é encarregado das carreiras de Hansi Flick e Robert Lewandowski. O israelense também já tirou jogadores do clube catalão, com destaque para Neymar, transferido ao PSG em 2017 com transação recorde.

O possível movimento do inglês para o Barcelona teria recebido o aval de Lamine Yamal. Segundo o jornal "El Nacional", da Espanha, o jogador quer que o Barcelona contrate Marcus Rashford. O jovem de 17 anos revelou que gostaria de jogar ao lado do camisa 9 do Aston Villa.

