Cristiano Ronaldo pode ganhar mais uma ação para seu futuro pós-carreira. Segundo o jornal espanhol "Marca", o português poderá se juntar ao grupo de proprietários do Almería, que briga pelo acesso à elite de La Liga.

O clube foi adquirido recentemente pela Saudi Media Company (SMC), grupo de investimento saudita liderado por Mohamed Al-Khereiji. O bilionário tem relação próxima com o jogador do Al-Nassr, e teve influência em seu movimento rumo ao Oriente Médio, ainda em dezembro de 2022.

O SMC detém os direitos de gestão do Al-Awwal Park, estádio do Al-Nassr e que deve ser uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2034. A boa relação entre as partes, portanto, pode facilitar em uma inserção de Ronaldo como um dos acionistas do grupo de investimento, o que o levaria a exercer influência nas decisões tomadas internamente.

Atualmente, o Almería está em sexto na segunda divisão do Campeonato Espanhol. A posição garante o time nos play-offs de acesso, mas restam três rodadas para o fim da classificação geral. A equipe é comandada pelo ex-jogador Rubi.

7️⃣ Negócios de Cristiano Ronaldo fora do futebol

CR7, aos 40 anos, vive a reta final de sua carreira. Mesmo que ainda marque muitos gols - é o artilheiro do Campeonato Saudita, com 23 gols -, o lusitano já pensa no momento em que pendurar as chuteiras, e exerce diversas funções e negócios. A combinação de sua abreviação com o número característico dão nome a algumas linhas, como a CR7Underwear, de roupas íntimas; a CR7 Fragrances, de perfumes; e a CR7 Footwear, de sapatos. Ser treinador está fora de cogitação, mas se tornar diretor esportivo está entre seus desejos.

- Ser dirigente de clube não faz sentido nenhum, porque, se tenho a possibilidade de ser dono, por que seria dirigente, diretor esportivo ou CEO? Esse é o meu sonho, tenho certeza de que vou realizar. Espero não ter apenas um clube, mas vários - declarou o atleta, no começo deste ano.

