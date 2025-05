Estrela da Premier League se oferece ao Barcelona

Emprestado ao Aston Villa até o fim da atual temporada, Marcus Rashford ainda não sabe qual será o seu futuro. Sem espaço no Manchester United de Rúben Amorim, o astro da Premier League vem analisando as opções, sendo o Barcelona seu destino favorito. Prova disso é que, ao longo desta semana, o camisa 10 se ofereceu ao clube catalão.

Rashford é agenciado pelo badalado empresário Pini Zahavi, que é altamente ligado ao Barça e ao presidente do clube, Joan Laporta. Neste sentido, de acordo com o "Mundo Deportivo", o atacante inglês teria deixado claro que seu objetivo principal é defender as cores do clube catalão, jogando a responsabilidade da negociação para Pini.

Não seria a primeira negociação de Pini Zahavi com o Barcelona. Duas delas envolvem nomes que estão atualmente no clube catalão. Além de Rashford, Pini também é encarregado das carreiras de Hansi Flick e Robert Lewandowski. O israelense também já tirou jogadores do clube catalão, com destaque para Neymar, transferido ao PSG em 2017 com transação recorde.

Marcus Rashford anunciado como reforço do Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

O que pode facilitar a ida da estrela da Premier League ao Barcelona é que o interesse não é novo, já que o clube tentou sua contratação em janelas passadas. Rashford também estaria disposto a reduzir seu salário para assinar com os Culés e seu contrato junto ao United é válido até o meio de 2028.

Rashford se reencontrou no Aston Villa

Figura carimbada da Premier League ao longo da década, Rashford, antes da eventual ida ao Barcelona, precisou se reencontrar. Fora dos planos e pouco utilizado desde a chegada de Rúben Amorim no United, em novembro, o atacante foi emprestado ao Aston Villa. Lá, voltou a ter alta minutagem e alcançou bons números na temporada. São quatro gols e seis assistências ao longo de 17 partidas.

