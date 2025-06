Botafogo ou Fluminense? Luiz Henrique revela torcida no Mundial de Clubes

Revelado pelo Fluminense e campeão da Libertadores com o Botafogo, o atacante Luiz Henrique revelou sua torcida no Mundial de Clubes e fez uma análise do torneio. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual Rei da América afirmou que os clubes brasileiros estão preparados e vão lutar pelo título da competição Internacional.

Luiz Henrique está dividido entre dois clubes cariocas no Mundial de Clubes. O jogador do Zenit fez as categorias de base no tricolor das Laranjeiras, mas foi no rival de General Severiano que ele conquistou os maiores feitos da carreira. No fim de 2024, o Pantera foi campeão da Libertadores da América e o do Campeonato Brasileiro vestindo preto e branco.

Com um gol do Luiz Henrique na final, o título alvinegro na Liberta garantiu a vaga do Botafogo no Mundial de Clubes de 2025. Entretanto, o camisa 11 se transferiu para o futebol russo em janeiro de 2025 e não disputará a competição.

Por isso, como espectador, Luiz Henrique tem coração dividido e disse que torcerá para os dois cariocas na competição.

— Tenho carinho pelos dois clubes. Pelo Fluminense, que me criou e me revelou para o futebol, e pelo Botafogo, que foi um clube que eu ganhei um carinho enorme, porque todo mundo ali me apoiou. Eu ganhei títulos com o Botafogo. Eu tô torcendo pelos dois, tenho carinho pelos dois, porque foi o clube que me revelou e o clube que me trouxe para o Brasil. Eu virei ídolo e fiz história no clube (Botafogo). Então, vou estar torcendo pelos dois — disse Luiz Henrique em entrevista exclusiva ao Lance!.

P Pantera relembrou a trajetória do Botafogo no Intercontinental de 2024, antigo Mundial de Clubes, e afirmou que o clube foi derrotado pelo cansaço. Além disso, afirmou que tem expectativa positiva no elenco do Alvinegro.

— O clube vai lutar de todas as formas. Claro que não vai ser fácil, têm duas equipes muito grandes, o Paris Saint Germain e o Atlético de Madrid. A gente sabe do potencial dos jogadores do Botafogo, eles vão fazer de tudo, vão lutar, vão guerrear, para que eles possam dar o seu melhor e chegar muito mais longe. O intercontinental para gente foi mais difícil por causa do cansaço, mas agora não. Eles já vão estar mais acostumados, mais descansados. Então, vão lutar por esse campeonato também — completou.

Cazé Tv anuncia Luiz Henrique para cobertura do Mundial de Clubes

Luiz Henrique integrará o time da Cazé TV na cobertura do Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/CazéTV)

A Cazé TV anunciou a contratação de um campeão da Libertadores para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa. Trata-se de Luiz Henrique, ex-Botafogo. O atacante, que hoje defende o Zenit, da Rússia, foi destaque do clube alvinegro na conquista do torneio de 2024.

O anúncio da chegada do reforço a emissora aconteceu através das redes sociais. O perfil oficial da Cazé TV publicou um vídeo para confirmar o acerto com o atacante. Nas imagens, aparece os melhores momentos de Luiz Henrique como jogador do Botafogo.

O atleta chega para reforçar o elenco de comentaristas do canal no Youtube para as transmissões dos jogos do Botafogo. O Alvinegro está no Grupo B do Mundial de Clubes. Na chave, encontra-se Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

