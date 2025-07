O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (29), a contratação do goleiro James Trafford, de 22 anos, junto ao Burnley. O atleta foi formado nas categorias de base do clube mancuniano, mas saiu em busca de minutagem no verão europeu de 2023, e retorna após dois anos de experiência no noroeste da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Após Wesley, Roma quer jovem aposta de Guardiola no Manchester City

O contrato entre as partes terá duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2030. A transação está estimada em um custo de 27 milhões de libras esterlinas (R$ 200 milhões na cotação atual) aos cofres do City, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

- Me juntar novamente ao City é algo muito especial. Um momento de muito orgulho para mim e para minha família. Sempre sonhei em me juntar ao clube novamente, porque é o lugar que eu chamo de casa. Ainda sou jovem e tenho ganas de continuar aprendendo e evoluindo, e sei que não há lugar melhor do que o Manchester City para que eu me torne o melhor goleiro que posso ser - declarou o atleta, em entrevista ao site dos Sky Blues.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os exames médicos iniciais já haviam sido realizados e aprovados na segunda-feira (28). Nesta terça, foi a vez da assinatura do contrato ser formalizada, além do anúncio nas redes sociais por parte dos Cityzens.

continua após a publicidade

Na última temporada, Trafford fez 45 partidas e ficou sem sofrer gols em 29, sendo vazado em apenas 16 oportunidades. Em nenhum jogo, o arqueiro viu mais de uma bola entrar em sua meta. O ótimo desempenho rendeu ao Burnley o acesso direto à primeira divisão do futebol inglês, tendo a melhor defesa da Championship de 2024/25.

James Trafford é anunciado pelo Manchester City (Foto: Reprodução)

🤔 Contratação do Manchester City é indício de fim para jogador da Seleção?

A chegada de James Trafford pode significar um recado para outro jogador do elenco comandado por Pep Guardiola. O goleiro Ederson, peça constante nas convocações da Seleção Brasileira, tem futuro indefinido e pode ser negociado nas próximas semanas com outro clube.

Ederson, inclusive, recebeu críticas de torcedores ao longo da última temporada por algumas falhas e lances polêmicos. Seu nome chegou a ser ligado ao Galatasaray na abertura da janela, mas as conversas ainda não aconteceram. Com apenas mais um ano de contrato, a tendência é que o arqueiro brasileiro seja de fato negociado, já que em janeiro, estará apto a assinar vínculos antecipados com outros clubes, e não há indícios de uma renovação.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.