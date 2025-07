Alvo do Fluminense, Lucas Ribeiro é eleito melhor jogador da África do Sul

Lucas Ribeiro, alvo do Fluminense para o restante da temporada 2025, foi premiado na África do Sul nesta terça-feira (29). A Premier Soccer League realizou a tradicional divulgação das premiações individuais do campeonato nacional após o fim da temporada 2024-25 e contemplou o brasileiro mais de uma vez.

Lucas Ribeiro foi eleito melhor jogador do Campeonato Sul-Africano por jogadores e pela organização da competição (Foto: Reprodução / X)

O camisa 10 do Mamelodi Sundowns foi eleito o melhor jogador da competição pelos jogadores e pela organização do campeonato, que terminou com o título da equipe que representou a África do Sul no Mundial de Clubes. Lucas Ribeiro também levou o prêmio de gol mais bonito do torneio.

Além dos três prêmios, o brasileiro de 26 anos recebeu o de artilheiro da competição, com 16 gols marcados em 27 jogos No Mamelodi Sundowns desde 2023, Lucas Ribeiro é o principal nome da equipe, a qual é a mais vitoriosa da África do Sul.

No Mundial de Clubes, o Mamelodi Sundowns esteve no Grupo F da competição e chegou perto de conseguir uma vaga nas oitavas de final da competição. O time derrotou o Ulsan, empatou com o Fluminense e perdeu para o Borussia Dortmund. Neste jogo, Lucas Ribeiro marcou um golaço, que foi eleito o mais bonito do Mundial de Clubes pela Fifa.

Conheça Lucas Ribeiro, alvo do Fluminense

Lucas Ribeiro marcou gol pelo Mamelodi contra o Borussia Dortmund. (Foto: Federico PARRA / AFP)

Lucas Ribeiro seguiu um caminho pouco convencional até se firmar no futebol do exterior. Natural do Maranhão, fez parte das categorias de base de Sampaio Corrêa e Moto Club antes de se transferir para o sub-19 do Pinheiros, em São Paulo. Foi justamente atuando em competições regionais que despertou o interesse do Valenciennes, da França, que o contratou em 2017. Por lá, iniciou no time B e depois ganhou espaço na equipe principal. Declaradamente torcedor do Palmeiras, Lucas deixou o Brasil ainda adolescente, com apenas 17 anos.

A trajetória do atacante na Europa foi marcada por uma longa sequência no futebol belga, onde defendeu clubes como Excelsior Virton, Charleroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren. A experiência acumulada abriu as portas para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Pelo clube sul-africano, se consolidou como titular absoluto e do time que disputou o Mundial de Clubes.

Os números são expressivos. Lucas soma 83 partidas, sendo 79 como titular, com 36 gols feitos e 20 assistências. Na Copa do Mundo, se destacou com um gol, contra o Borussia Dortmund, e uma assistência, contra o Ulsan Hyundai, no grupo F da competição, que contava ainda com o Fluminense.

