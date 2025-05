Luiz Henrique, ex-Botafogo, defende gramado sintético: ‘Tapetinho é diferente’

Nos últimos anos, o gramado sintético figura cada vez mais nos estádios e arenas de futebol no Brasil. O Botafogo, por exemplo, fez do Nilton Santos sua arma desde que adotou o estilo em 2023, conquistando o Brasileirão e a Libertadores no ano passado com a ajuda da grama artificial. Em fevereiro, diversos atros do futebol brasileiro fizeram campanha se manifestando contra o uso deste tipo de solo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Luiz Henrique, ex-Botafogo, deu sua opinião sobre a polêmica envolvendo os gramados artificiais pelo Brasil.

Luiz Henrique foi eleito o Rei da América no ano de 2024 após um ano mágico com a camisa do Botafogo. Foram 12 gols com a camisa do clube, incluindo um na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro em jogo que deu a primeira conquista da competição para o Botafogo. Em papo exclusivo com o Lance!, o jogador revelou o segredo do time e opinou sobre o uso dos gramados sintéticos.

— Todo mundo que joga lá contra o Botafogo, tem dificuldade pra ganhar. Ali, eu passei muitas felicidades. Dei muitas alegrias ao torcedor do Botafogo. Eu gosto muito do gramado sintético, me acostumei. Sobre essa discussão, eu não ligo para isso. Só quero jogar futebol, mas o gramado sintético é muito bom — revelou Luiz Henrique ao Lance!

Em 2024, o Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro com 79 pontos. Destes, 41 foram conquistados em casa - a maioria no gramado artificial do Nilton Santos. Foram 12 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 19 jogos como mandante na última edição da competição. Apesar da ótima campanha dentro de casa, o desempenho do Botafogo como visitante também foi muito bom. Foram 11 vitórias, cinco empates e três derrotas: apenas uma a mais do que como mandante.

Perguntado se tem o desejo de voltar ao clube que fez história, o brasileiro não hesitou.

Luiz Henrique dá conselho a Wendell, que está acertado com o Botafogo

Wendell reforça o Botafogo em junho (Divulgação/Zenit)

Wendell, meio-campista brasileiro que atua na Rússia, vai fazer o caminho contrário ao de Luiz Henrique. O volante foi contratado pelo Botafogo de John Textor e chega para a disputa do Mundial de Clubes que começa em junho. O atacante mandou um recado para a nova etapa que vai vier Wendell a partir do próximo mês.

— Ele vai ser muito feliz no Botafogo. Falei que, quando ele chegar lá, vai jogar no tapetinho, vai ver que é diferente. Ele é um jogardorzaço, tem muito talento e merece todo o sucesso do mundo.

Confira os números de Luiz Henrique pelo Botafogo

Luiz Henrique saiu do Botafogo em 2025 para se juntar ao Zenit (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os números e avaliações de Luiz Henrique pelo Botafogo, segundo o Sofascore:

55 jogos (50 titular) 12 gols 5 assistências 229 minutos para participar de gol 47 passes decisivos 131/215 dribles certos 334 duelos ganhos 88 faltas sofridas 4 pênaltis sofridos 2 títulos (Libertadores e Campeonato Brasileiro) Nota Sofascore: 7.10

