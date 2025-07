Real Madrid revela novo número de Mbappé para a temporada

Expectativa de alta demanda na loja do Santiago Bernabéu.

A camisa 10 estava com Luka Modric, agora vaga.

Mudança de numeração de Kylian Mbappé de 9 para 10 no Real Madrid.

O Real Madrid anuciou oficialmente a mudança de numeração de seu principal astro: Kylian Mbappé. Antes camisa 9 dos Merengues, Mbappé assumirá a 10, que era de Luka Modric. Há uma semana, o próprio atacante anunciou seu novo número em seu perfil no X. Agora a 9 está vaga e aguarda um herdeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "L'Equipe" havia noticiado, há uma semana, que a decisão partiu do Real Madrid e não de um pedido pessoal de Kylian Mbappé, que vestiu a 9 assim que chegou ao clube. Os Blancos esperam aumentar as vendas de camisas, mesmo que, comercialmente, o número 9 tenha feito sucesso. Os Merengues começarão a vender a camisa 10 de Mbappé nesta quarta-feira (30). A versão mais comum custará 125 euros (R$ 804 na cotação atual), já a profissional, 175 euros (R$ 1.126,13).

continua após a publicidade

A loja oficial do Santiago Bernabéu se prepara para um dia de alta demanda, esperando uma avalanche de torcedores ansiosos para adquirir a camisa do atacante francês, agora ostentando o número mais icônico do futebol.

Últimos camisas 10 do Real Madrid

Apesar de o número 7 ter um grande impacto no Real Madrid, principalmente por Cristiano Ronaldo e Raul, a camisa 10 não deixa de ser icônica. Tanto é que o último dono é, nada menos que, o maior vencedor da história do clube: Luka Modric. O croata assumiu o místico número na temporada 2017/18, quando James Rodriguez foi emprestado ao Bayern de Munique. O colombiano, por sua vez, vestiu a camisa entre 2014 e 2017. Antes de James, a 10 ficou vaga na temporada 2013/14, quando Mesut Özil deixou o clube. Poucos lembram, mas Lass Diarra foi o antecessor de Özil com o número.

continua após a publicidade

Modric após a derrota do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.