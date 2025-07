Campeão da Champions acerta contratação de ‘Messi de Israel’

Campeão da Champions League em quatro oportunidades, o Ajax acertou a contratação de Oscar Gloukh, considerado o "Messi de Israel". Os holandeses pagarão 16 milhões de euros (R$ 102,8 milhões), sendo 14 milhões de euros (R$ 90 milhões) fixos ao RB Salzburg, segundo o "Telegraaf".

O jovem de 21 anos era uma das maiores promessas do clube que revelou Erling Haaland e Sadio Mané, e assinará um contrato com o Ajax até 20230. Além disso, Gloukh receberá um salário líquido anual de 1,2 milhão de euros (R$ 7,7 milhões).

Nos próximos dias, o "Messi de Israel" viajará para a Holanda, onde realizará os exames médicos e será oficializado como novo reforço do Ajax. O jovem chega após o clube holandês ter perdido a Eredivisie nas rodadas finais da última temporada.

Revelado pelo Maccabi Tel Aviv, Gloukh se transferiu para o RB Salzburg em 2022/2023, mas explodiu na última temporada. Em 2024/2025, o meia israelense disputou 43 partidas, marcou 12 gols e contribuiu com oito assistências.

