Ex-Cruzeiro e Botafogo é anunciado por novo clube

O atacante Allano foi apresentado como novo reforço do Persija Jakarta, da Indonésia. O jogador de 29 anos chega ao clube após defender o Operário Ferroviário e acumular passagens por equipes como Cruzeiro, Bahia, Goiás e CSA.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Allano assinou contrato válido por uma temporada com a equipe asiática.

— Quando chegou o contato eu me animei bastante, já conhecia um pouco do clube, mas depois que cheguei aqui é que tive a real dimensão. É um clube muito grande, o maior do país, tem uma grande torcida, muito apaixonada e uma estrutura muito boa também. Espero poder corresponder dentro de campo e ajudar o clube a conquistar os objetivos da temporada — disse.

Com passagem anterior pelo futebol asiático, quando defendeu o Ventforet Kofu, do Japão, o atacante também atuou em Portugal, por Estoril Praia e Santa Clara, e teve uma experiência na Turquia, vestindo a camisa do Bursaspor.

— É um novo desafio na minha carreira. Essa é a minha segunda passagem no futebol da Ásia, então já conheço um pouco da forma do futebol aqui, que é de muita intensidade, velocidade, movimentação. Estou bem feliz e motivado com esse desafio aqui na Indonésia e por defender o maior clube do país — concluiu.

Passagem pelo Operário

No Operário Ferroviário desde fevereiro de 2025, disputou 22 partidas, com um gol marcado e duas assistências. Ele foi titular na campanha do título do Campeonato Paranaense de 2025, conquistado sobre o Maringá. A última partida do atacante foi em 17 de julho, diante do CRB, pela Série B.

No Persija Jakarta, Allano vai encontrar o atacante Gustavo França, que deixou o Londrina na semana passada. Para repor a saída de Allano, o Operário-PR contratou os atacantes Vitor Pernambuco, Kauã Gomes e Matheus Souza.